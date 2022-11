Quattro Stati americani hanno abolito la schiavitù, la Louisiana boccia il referendum Nel giorno delle elezioni di midterm, negli Usa cinque Stati hanno votato per abolire la schiavitù per chi è in carcere: solo la Louisiana ha deciso di tenerla.

A cura di Tommaso Coluzzi

La Louisiana non ha voluto cancellare la schiavitù. Le elezioni di midterm negli Stati Uniti, che si tengono a metà del mandato del presidente – in questo caso Joe Biden – per rinnovare il Parlamento, sono coincise anche con una serie di referendum che si sono tenuti nei singoli Stati americani. Si è votato sul diritto all'aborto, ma anche sulla liberalizzazione di alcune droghe leggere. E, tra le altre cose, in cinque Stati si è votato sull'abolizione della schiavitù. Ma com'è possibile che esista ancora negli Stati Uniti? Non è stata eliminata già 150 anni fa? Sì, ma è necessaria una precisazione.

Nel 1865 negli Stati Uniti entrò in vigore il tredicesimo emendamento, che proibisce la schiavitù in quanto proprietà di altri individui. C'è però una sorta di eccezione, che riguarda le persone che si trovano in carcere: queste possono essere costrette ai lavori forzati, nella maggior parte dei casi senza neanche un corrispettivo economico, e – sostanzialmente – essere costrette in condizione di schiavitù con turni di lavoro obbligatori e massacranti.

Cinque Stati hanno votato per eliminare questa possibilità, ma la Louisiana – dopo un lungo iter burocratico dell'emendamento – ha deciso di bocciare il referendum con oltre il 60% delle preferenze. La modifica sarebbe stata simbolica, almeno nel caso della Louisiana, poiché le diverse revisioni dell'emendamento in questione l'avrebbero depotenziato poco alla volta. Tutto ciò sarebbe stato confermato anche dallo stesso promotore, esponente del Partito Democratico, che – spiegano i media americani – alla fine avrebbe addirittura ritirato il suo sostegno alla sua stessa proposta emendativa. Il referendum anti-schiavitù, invece, è passato senza problemi in Tennessee con una percentuale vicina all'80%, in Oregon con circa il 54%, in Vermont sfiorando il 90% e anche in Alabama.