Quattro pullman sono rimasti bloccati così in una rotonda di Oslo: ingorgo durato diverse ore

Quattro autobus si sono incastrati in una rotonda nella capitale norvegese. “Non so cosa mi abbia impressionato di più: che siano riusciti a mettersi in quella situazione, o che siano riusciti a venirne fuori”, racconta un testimone che ha assistito alla surreale scena.

Foto di Endre Helgeland

Lunedì pomeriggio, intorno alle 17:15, quattro autobus – due della linea 21 e due della linea 54 – sono rimasti completamente bloccati in una rotonda di Alexander Kiellands plass ad Oslo, causando un vero e proprio ingorgo. Tutti erano diretti in direzioni diverse e, come spesso accade in queste situazioni, ciascun mezzo bloccava l’uscita a quello dietro di sé, trasformando la rotonda in un gigantesco puzzle su ruote.

“Si è scoperto che c’erano lunghe code in tutte le direzioni a causa di quattro autobus che si erano bloccati”, racconta al giornale locale vg.no Endre Helgeland, un testimone che ha osservato la scena dalla finestra del suo appartamento. Il suono dei clacson è stato incessante: “Si è suonato il clacson per molti minuti prima che mi avvicinassi alla finestra e vedessi cosa stava succedendo. Erano davvero bloccati.”

Anche diverse auto sono rimaste intrappolate tra gli autobus, circondate da tutti i lati, mentre i clacson suonavano senza sosta, creando un sottofondo musicale… decisamente poco piacevole per gli automobilisti coinvolti, ma probabilmente divertente per chi osservava la scena da lontano.

Il caos ha provocato code in tutte le direzioni, con luci accese lungo tutte e quattro le strade che conducono all’incrocio. Un ingorgo degno di certi incroci di Milano, Napoli o Roma, dove traffico e strombazzamenti vari sono all’ordine del giorno. Nonostante la confusione, alla fine la situazione si è risolta da sola e tutto è tornato alla calma, lasciando dietro di sé solo il ricordo di una rotonda temporaneamente trasformata in un labirinto di metallo e clacson. Qualcuno l'ha preso anche con ironia. "Era uno spettacolo divertente, ma non altrettanto per chi era bloccato in macchina”, ha commentato Helgeland.

Foto di Endre Helgeland

Un episodio che lascia a bocca aperta. “Non so cosa mi abbia impressionato di più: che siano riusciti a mettersi in quella situazione, o che siano riusciti a venirne fuori”, ha concluso il testimone, tra incredulità e ironia.