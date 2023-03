Quattro palestinesi uccisi in una operazione a Jenin, tra le vittime un 16enne Sono quattro i palestinesi rimasti uccisi in un’operazione delle forze armate israeliane a Jenin, nel nord della Cisgiordania.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Quattro palestinesi sono stati uccisi a Jenin, in Cisgiordania, durante un'operazione dell'esercito israeliano. Ne dà notizia il ministero della sanità, citato dalla Wafa, che aggiunge che tra i morti c'è anche un ragazzo di 16 anni.

Questi i nomi delle vittime forniti dalla Wafa: Saleh Barakat Shreim (29 anni), Nidal Amin Zaidan Khazem (28 anni), e Omar Muhammad Awadin (16 anni). Secondo la stessa fonte i feriti, colpiti da arma da fuoco, sono 12 di cui 4 gravi. La quarta persona uccisa è stata identificata da fonti mediche locali in Louay al-Zughair, 37 anni.

Secondo i media palestinesi Shreim sarebbe stato un membro delle Brigate al-Kassam, ala militare di Hamas. Khazem apparteneva alle Brigate al-Quds, ala militare della Jihad islamica. Sempre secondo queste fonti, il ragazzo di 16 anni sarebbe stato un sostenitore della Jihad islamica.

Il governatore di Jenin Akram Rajub ha condannato l'operato delle forze israeliane e ha affermato che "oggi esse hanno varcato una linea rossa". "Israele dimostra che per quel che lo riguarda le vite dei palestinesi non hanno significato", così il governatore.

"Questo crimine non resterà senza risposta", ha avvertito il portavoce Abd al-Latif al-Qanou, assicurando che Israele "pagherà il prezzo". A Jenin le operazioni militari israeliane e le uccisioni di palestinesi non sono rare: anche in questo caso l’esercito israeliano ha sostenuto che stesse compiendo un’operazione contro un gruppo di terroristi.

Le forze israeliane sono entrate in Cisgiordania per un'operazione di antiterrorismo finalizzata alla "neutralizzazione" di due ricercati armati della Jihad islamica, è quanto ha affermato il portavoce militare. Un corrispondente di Wafa ha fatto sapere che membri delle forze israeliane si sono infiltrati in una strada affollata a Jenin e, una volta giunti ulteriori rinforzi, hanno iniziato a sparare contro cittadini e abitazioni.