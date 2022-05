Quanti sono i casi di vaiolo delle scimmie in Italia ed Europa: la mappa aggiornata La mappa aggiornata della diffusione dei casi confermati di vaiolo delle scimmie, o monkeypox, in Europa: dai primi pazienti nel Regno Unito, passando per Spagna e Portogallo, fino all’Italia dove sono stati isolati tre pazienti allo Spallanzani di Roma.

A cura di Ida Artiaco

Cresce l'allerta vaiolo delle scimmie in Europa. Dopo i primi casi nel Regno Unito, e poi ancora in Spagna, Portogallo e Italia, aumenta il numero dei Paesi dove sono stati confermati casi di infezione, chiamata anche monkeypox e generalmente rara in Occidente: al momento ne sono 8. Nel nostro Paese i tre pazienti sono stati isolati all'ospedale Spallanzani di Roma: uno di loro aveva viaggiato alle Canarie dove pure è stato riscontrato un caso legato alla malattia virale. L'istituto superiore di Sanità ha anche costituito una task force per monitorare la diffusione del vaiolo delle scimmie. Si ricordi che al di là dei Paesi dove il virus è endemico, casi recenti sono stati riportati anche in Australia, Canada e Stati Uniti.

Ecco, allora, l'elenco e la mappa degli Stati in cui sono stati individuati i soggetti risultati positivi a questo virus.

Italia

Sono tre i casi confermati di vaiolo delle scimmie in Italia, precisamente a Roma dove i pazienti sono isolati presso l'ospedale Spallanzani. Si tratta di tre persone che non hanno avuto contatti tra loro, due delle quali sono state recentemente alle Canarie, dove è stato segnalato un caso di questa malattia. Tutti sono in discrete condizioni: "Uno ha presentato una febbre di breve durata e tutte hanno un ingrossamento di ghiandole linfatiche e la comparsa di piccole pustole cutanee localizzate nel corpo. Queste persone sono trattate con una terapia sintomatica allo stato sufficiente", ha spiegato il direttore sanitario Francesco Vaia. L’ISS ha anche costituito una task force per monitorare la diffusione del Vaiolo delle scimmie in Italia e ha lanciato le raccomandazioni sui comportamenti da tenere in caso di sintomi sospetti.

Regno Unito

Salgono a 20 i casi di contagio da vaiolo delle scimmie censiti nel Regno Unito dalle autorità sanitarie dello UK Health Security Agency (UKHSA). Ieri sono state individuate 11 nuove infezioni in aggiunta alle 9 già confermate fino a ieri. Il ministro della Salute, Javid, ha confermato che il primo contagio di questa ondata ha riguardato un viaggiatore di ritorno dalla Nigeria e ha precisato che nella maggior parte si tratta di casi "lievi". Ha inoltre ribadito che il governo britannico ha reperito dosi extra di vaccini anti vaiolo, "efficaci anche contro il vaiolo delle scimmie".

Spagna e Portogallo

I casi di vaiolo delle scimmie confermati o sospetti riportati in Spagna sono arrivati a 30: lo si apprende da un documento diffuso dal Ministero della Sanità. Di questi, 7 casi sono già stati accertati attraverso tecniche approfondite, mentre 23 sono considerati possibili in quanto le prove PCR hanno individuato una tipologia di vaiolo non umano e ora sono in corso ulteriori verifiche. "Nel contesto attuale, non si può escludere il rilevamento di ulteriori casi", aggiunge il documento. Sono stati individuati nella regione di Madrid, alle Isole Canarie e in Andalusia. In Portogallo, invece, sono 23 i casi confermati.

Francia

Monkeypox è arrivato anche in Francia. Il virus è stato identificato in un uomo di 29 anni nella regione dell'Ile-de-France, che include Parigi, che non era tornato di recente da un paese in cui il virus sta circolando, hanno specificato le autorità sanitarie locali.

Germania e Belgio

L'istituto di microbiologia delle forze armate tedesche ha affermato di aver confermato il virus in un paziente che ha sviluppato lesioni cutanee, un sintomo della malattia. E in Belgio, il microbiologo Emmanuel Andre ha fatto sapere con un tweet che il laboratorio dell'Università di Leuven aveva confermato un secondo caso nel Paese, in un uomo del Brabante fiammingo.