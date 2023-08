Quando dovrebbero guadagnare i nonni per la cura dei loro nipoti Secondo uno studio condotto da una società canadese di servizi finanziari i nonni dovrebbero essere pagati circa 15mila euro all’anno se la cura dei propri nipoti fosse un lavoro riconosciuto e retribuito.

A cura di Ida Artiaco

Tredicimila sterline all'anno, pari a poco più di 15mila euro. È quanto dovrebbero guadagnare i nonni se la cura dei loro nipoti fosse un lavoro riconosciuto e retribuito.

È quanto è stato calcolato da una società canadese di servizi finanziari, la SunLife Insurance, che ha creato una sorta di calcolatore ad hoc per lo stipendio dei nonni, in modo che questi ultimi potessero inserire i propri dati e vedere quanto avrebbero guadagnato se fossero stati pagati, come riferisce il quotidiano inglese Daily Mail.

Dopo aver rivelato che si comportano quasi tutti i giorni come autisti, cuochi, addetti alle pulizie, tutor, infermieri e tate, il calcolatore ha affermato che lo stipendio medio dei nonni dovrebbe essere di 13.188 sterline all'anno.

Lo studio ha anche rilevato che i nonni dedicano in media 22 ore a settimana ad attività legate alla cura dei bambini. Non solo. Sborsano circa 80 sterline a settimana per benzina, cibo, dolcetti, attività e hobby per i bambini. Da un sondaggio condotto su duemila nonni è emerso che il 59% ama prendersi cura dei bambini e solo il 4% si dice "risentito" per essere trattato di fatto come una baby sitter senza essere pagato.