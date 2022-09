Putin rende omaggio a Gorbaciov: non dice una parola e si inchina Un inchino, il segno della croce e pochi secondi di silenzio. Così Putin, che non parteciperà ai funerali, ha salutato per l’ultima volta Gorbaciov recandosi nella camera ardente allestita a Mosca.

A cura di Chiara Ammendola

Putin e l’ultimo saluto a Gorbaciov

L'ultimo saluto di Vladimir Putin a Mikhail Gorbaciov c'è stato oggi alla camera ardente allestita presso la Clinica ospedaliera centrale di Mosca. Un inchino e il segno della croce per il presidente russo che ha così reso omaggio all'ultimo segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, morto due giorni fa a 91 anni, poi qualche secondo in silenzio dinanzi alla bara dove ha deposto un mazzo di rose rosse, prima di accomiatarsi.

Putin non parteciperà ai funerali di Stato, in programma sabato prossimo. La scelta, secondo quanto dichiarato dal portavoce del leader del Cremlino, è legata a impegni precedenti che non possono essere cancellati dall'agenda russa. Nello specifico l'agenzia russa Interfax cita precedenti impegni del presidente tra cui un viaggio programmato nell'enclave di Kaliningrad.

“Sappiamo che la cerimonia principale si svolgerà il 3 settembre, come pure il funerale – si legge nella nota firmata da Dimitri Peskov – ma gli impegni del presidente non gli consentiranno di essere presente”, ha dichiarato ai media il portavoce di Putin Dimitri Peskov.

Gorbaciov e Putin

Dopo la funzione, come già annunciato nei giorni scorsi, Gorbaciov sarà sepolto accanto alla moglie Raissa a Mosca nel cimitero di Novodevichy. Poco dopo l'annuncio da parte del portavoce del Cremlino riguardo all'assenza di Vladimir Putin ai funerali di Gorbaciov, la tv di Stato ha diffuso alcune immagini di Putin che depone le rose vicino alla bara aperta di Gorbaciov.