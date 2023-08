Pubblica su Facebook minacce di morte a Biden: l’FBI uccide un uomo nella sua casa Craig Robertson, un uomo dello stato dello Utah che aveva pubblicato online decine di minacce nei confronti del presidente Joe Biden, è stato ucciso ieri durante un blitz dell’FBI.

A cura di Davide Falcioni

Non sono andati per il sottile gli agenti dell'FBI che ieri mattina si sono presentati a casa di Craig Robertson, un uomo dello stato dello Utah che aveva pubblicato online delle minacce nei confronti del presidente Joe Biden e di altri, compresi Barack Obama e il procuratore di Manhattan Alvin Bragg. Gli agenti hanno bussato alla sua porta con un mandato di arresto, ma mentre si accingevano ad ammanettare l'uomo lui ha impugnato un'arma da fuoco. La reazione degli agenti è stata immediata, e Robertson è stato ucciso sul posto.

Il blitz dell'FBi è stato condotto alle 6 e 15 del mattino in una casa di Provo, a circa 65 chilometri a sud di Salt Lake City; Robertson, infatti, aveva pubblicato sulla sua pagina Facebook una serie di post contenenti minacce nei confronti di Joe Biden e Alvin Bragg, il procuratore distrettuale di Manhattan che conduce l'indagine sul presunto pagamento segreto da parte di Trump alla star del porno Stormy Daniels. "Ho sentito che Biden sta arrivando nello Utah. Tiro fuori la mia vecchia tuta mimetica e pulisco la polvere dal fucile da cecchino M24", aveva scritto Robertson in uno tra le decine di post a sfondo violento pubblicati sui social, tutti corredati dalle immagini di pistole e fucili.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso e motivato un intervento dell'FBI è stato però un post pubblicato martedì mattina: "Forse lo Utah diventerà celebre questa settimana come il luogo in cui un cecchino ha eliminato Biden il marxista". Il presidente effettivamente avrebbe dovuto recarsi nello stato ieri per una visita a un ospedale per veterani e un evento di raccolta fondi a Park City. È per questo che gli agenti del Federal Bureau of Investigation si erano recati a casa di Robertson, che tuttavia li ha accolti con le armi in pugno.