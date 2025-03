video suggerito

Precipita elicottero medico nel Mississipi, morti il pilota e due operatori sanitari L'elicottero, con base a Columbus, si è schiantato intorno alle 12:30 di lunedì mentre rientrava da una missione di trasporto. A bordo si trovavano due membri dell'equipaggio impiegati dal centro medico e il pilota.

A cura di Davide Falcioni

Un elicottero medico è precipitato lunedì in una zona rurale del Mississippi, provocando la morte del pilota e di due operatori sanitari. A confermare la tragedia è stato l'University of Mississippi Medical Center (UMMC), che utilizzava il velivolo per il trasporto aereo di pazienti.

L’elicottero, con base a Columbus, si è schiantato intorno alle 12:30 mentre rientrava da una missione di trasporto. A bordo si trovavano due membri dell’equipaggio impiegati dal centro medico e il pilota, dipendente della società Med-Trans, proprietaria e operatrice del velivolo. Nessun paziente era presente al momento dell’incidente.

"La famiglia dell’UMMC è devastata da questa tragedia", ha dichiarato in conferenza stampa la dottoressa LouAnn Woodward, vice cancelliera per gli affari sanitari dell’università.

Si tratta del primo incidente in 29 anni di operatività per il servizio di emergenza AirCare, ha precisato l’ateneo in una nota. Le cause dello schianto non sono ancora state chiarite, ma la Federal Aviation Administration e il National Transportation Safety Board hanno avviato un’indagine.

Le autorità hanno informato le famiglie delle vittime, senza però rendere noti i nomi per motivi di privacy. "Questa tragedia ci ricorda i rischi che i soccorritori del Mississippi affrontano ogni giorno per proteggerci", ha scritto su Facebook il governatore Tate Reeves, assicurando che lo Stato non dimenticherà il sacrificio di questi professionisti.

L’incidente arriva a poche settimane da un altro schianto di un elicottero medico in Oklahoma, in cui hanno perso la vita tre membri di un equipaggio di ambulanza aerea. In quel caso, un’indagine preliminare del NTSB ha rivelato la presenza di un’oca morta nel sistema di controllo del volo.