Portellone aereo si apre, bimbi rischiano di essere risucchiati, l'allarme: "Mai tenerli in braccio" L'allarme degli esperti del National Transportation Safety Board (NTSB) che stanno indagando sull'incidente dell'aereo dell'Alaska Airlines: "Se un neonato fosse stato vicino al portellone sarebbe stato strappato dalle mani dei genitori, serve sistema di ritenuta per bimbi".

A cura di Antonio Palma

Quando il portellone dell’aereo dell’Alaska Airlines si è improvvisamente aperto nel bel mezzo del volo venerdì scorso, i bimbi che a bordo non era allacciati con le cinture hanno rischiato seriamente di essere risucchiati nel vuoto con conseguenze drammatiche. Lo hanno confermato gli esperti della National Transportation Safety Board (NTSB) che stanno indagando sull’incidente, ribadendo la necessità di riservare dei posti ai bimbi piccoli a bordo degli aerei e di evitare quindi di tenerli in braccio.

"Se ci fosse stato un passeggero che teneva in braccio un bambino vicino al punto in cui il portellone è esploso, la forza sarebbe stata tale che il bambino in braccio sarebbe stato strappato dalle mani dei suoi genitori e risucchiato fuori dall'aereo” hanno spiegato i funzionari statunitensi, raccomandando ai genitori di acquistare posti separati per i neonati o bimbi piccoli sui voli invece di tenerli in grembo.

Un pericolo reale come hanno compreso anche gli assistenti di volo a bordo che hanno rapidamente rivolto la loro attenzione a quattro minori non accompagnati e ad altri tre bambini piccoli che sapevano fossero sull'aereo senza posto assegnato. Lo ha confermato Jennifer Homendy, presidente del National Transportation Safety Board.

L’NTSB ha sottolineato che sia l’ente che la Federal Aviation Administration Usa raccomandano posti separati per i bimbi e seggiolini adatti per tenerli allacciati. Anche se le politiche commerciali per i bambini sotto i 2 anni permettono di tenere i piccoli in braccio senza acquistare un altro posto a bordo, la pratica è sconsigliata dagli enti dell’aviazione civile per una questione di sicurezza.

Come sottolinea lo stesso NTSB, le cinture di sicurezza non rappresentano solo una misura di sicurezza durante incidenti estremi come quello dell’Alaska Airlines ma anche durante eventi di turbolenza più comuni. Del resto nei giorni successivi all'atterraggio d'emergenza dell'aereo dell’Alaska Airlines, sono stati rinvenuti sparsi in zone residenziali due cellulari, il poggiatesta di un sedile, il telaio di un finestrino e altri oggetti vaganti risucchiati dal velivolo. Secondo gli esperti, se l'aereo non fosse appena decollato e il segnale delle cinture di sicurezza non fosse stato acceso, probabilmente si sarebbe assistito a una tragedia.