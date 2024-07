Poliziotto prende a calci in testa un uomo disteso a terra all’aeroporto di Manchester Un agente di polizia britannico è stato filmato mentre prendeva a calci e calpestava con violenza spropositata la testa di un uomo steso a terra e inoffensivo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

Sono agghiaccianti le immagini che arrivano dall'aeroporto di Manchester, dove un agente di polizia britannico è stato filmato mentre prendeva a calci e calpestava con violenza spropositata la testa di un uomo steso a terra e inoffensivo.

In un video si vede un poliziotto in uniforme puntare un taser contro l'uomo, sdraiato a faccia in giù, prima di colpirlo due volte, mentre alcuni colleghi urlano ai presenti di stare indietro. Secondo la versione della polizia della Greater Manchester l'intervento sarebbe stato giustificato da un'aggressione subita poco prima da alcuni agenti, intervenuti per arrestare qualcuno coinvolto in una rissa scoppiata nel Terminal 2 dello scalo britannico. Secondo un portavoce della polizia, tre ufficiali sono stati "buttati a terra e presi a pugni" in una "violenta aggressione". Quattro uomini sono stati arrestati sul posto per rissa e aggressione ai soccorritori, mentre tre agenti sono stati trasportati in ospedale.

La reazione dei poliziotti è apparsa comunque sproporzionata: dopo la diffusione del video, diventato ben presto virale online, centinaia di persone ieri sera hanno protestato fuori dalla stazione di polizia di Rochdale, nella Greater Manchester. Il vice capo della polizia Wasim Chaudhry ha affermato: "Sappiamo che un filmato di un incidente all'aeroporto di Manchester, che sta circolando ampiamente, mostra un evento davvero scioccante e che giustamente preoccupa molto le persone. Un simile uso della forza in un arresto è un evento insolito e allarmante. Per questo un agente di sesso maschile è stato rimosso dai suoi incarichi operativi e stiamo segnalando volontariamente la nostra risposta di polizia all'Independent Office of Police Conduct". Anche il sindaco della Greater Manchester, Andy Burnham, ha descritto il video come "inquietante" e ha affermato di comprendere "la preoccupazione diffusa e profonda" che ha suscitato nei cittadini.