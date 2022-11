Poliziotti travestiti da Avengers arrestano un gruppo di spacciatori ad Halloween Quattro membri di una squadra speciale antidroga in Perù si sono travestiti da supereroi Marvel (Spider-Man, Captain America, Thor e Black Widow) per realizzare una retata antidroga a Lima passando inosservati nei giorni di Halloween.

Capitan America, Spider-Man, Thor e Vedova Nera si addentrano in San Juan de Lurigancho, quartiere pericoloso di Lima, fingendo di promuovere un concerto di Halloween. Quindi fanno irruzione in un casolare e arrestano diversi spacciatori. Non si tratta del trailer del prossimo film della Marvel, ma di un'operazione della polizia in Perù portata a termine con successo proprio grazie a quattro ‘supereroi', agenti di una squadra speciale locale.

I poliziotti hanno sfruttato i travestimenti per avvicinarsi alla casa obiettivo dell’operazione fingendosi attori impegnati nella pubblicità di uno spettacolo, seguiti da un uomo che diffondeva un’epica colonna sonora con una cassa, passando peraltro inosservati nei giorni di Halloween quando per le strade è pieno di gente travestita per le feste.

Gli agenti–supereroi con gli arrestati

All'improvviso, però, hanno fatto irruzione in una casa, sfondando una porta d'acciaio (con il martello di Thor, ovviamente), così da aprire la strada ad altri dieci agenti di polizia che hanno arrestato tre uomini e una donna impegnati nel confezionamento e nello spaccio di droga. Trovati 3250 piccoli pacchetti di pasta di coca, oltre a 287 dosi di cocaina e 127 di marijuana.

L'operazione è stata non a caso ribattezzata "Marvel", i travestimenti si sono rivelati fondamentali, oltre che molto appropriati per l'occasione.