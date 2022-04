Usa, pitbull di famiglia azzanna bimba di un anno: la madre lo uccide a coltellate per difenderla Si è scagliato improvvisamente contro la bambina di un anno il pitbull di famiglia che è stato colpito a morte dalla madre della piccola intervenuta per salvarla.

A cura di Chiara Ammendola

È stato l'intervento della madre a salvare la piccola Ruby Ann Cervantes, la bambina di un anno aggredita dal cane di famiglia che si è improvvisamente scagliato contro di lei e contro i fratellini. È accaduto in California, nella piccola cittadina di Pico Rivera, dove la famiglia vive e dove si è consumato il feroce attacco terminato con la morte dell'animale: il pitbull è stato infatti abbattuto da Jamie Morales, la madre della piccola Ruby Ann, che accortasi di quanto stava accadendo ha fermato il cane colpendolo con diverse coltellate. Nel feroce attacco sono rimaste ferite, oltre alla bimba, anche la nonna, la sorella e la stessa mamma, morsa al braccio mentre tentava di fermare il cane.

Tutto si è consumato nella serata di domenica scorsa quando, intorno alle 22, la mamma della piccola Ruby Ann avrebbe udito delle urla provenire dal giardini di casa. Una volta accorsa all'esterno ha visto la madre e nonna dei suoi figli tentare di difendersi dall'attacco dei cani che intanto avevano azzannato proprio la bambina di un anno. A quel punto dopo aver afferrato un coltello dalla cucina si è scagliata a sua volta contro il pitbull colpendolo più volte fino a ucciderlo. “L'ho pugnalato per allontanarlo da mia figlia – ha raccontato la donna alla stampa – tra il cane e mia figlia, ho scelto mia figlia. Ho fatto quello che dovevo perché non voleva perderla”.

La piccola Ruby Ann è stata soccorsa e trasportata in ospedale dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico a causa della frattura all'anca: nell'attacco ha riportato ferite anche alla spalla, alle gambe e alle caviglie. I due pitbull vivevano con la famiglia da circa quattro mesi e finora non avevano mai mostrato comportamenti aggressivi. In seguito all'accaduto anche il secondo cane verrà soppresso dalle autorità per il controllo degli animali.