Piogge torrenziali in Corea del Sud, Seoul allagata: 7 morti e 6 dispersi. “Vittime annegate in casa” Sono 7 i morti e 6 i dispersi dopo il violento nubifragio che ha investito Seoul, in Corea del Sud. Altri centinaia i civili dispersi. Le strade della capitale completamente allagate.

A cura di Gabriella Mazzeo

La Corea del Sud sta facendo i conti con il nubifragio più violento degli ultimi 80 anni. Le strade di Seoul si sono trasformate in veri e propri fiumi durante la serata di ieri, lunedì 8 agosto. Secondo quanto reso noto dalla stampa internazionale, almeno sei persone sono disperse e altre centinaia sono state costrette a lasciare le loro case. Altri 7 sono i morti, ma il bilancio potrebbe aumentare nelle prossime ore. Decine di strade sono impraticabili e molti edifici sono stati danneggiati.

Le immagini, che hanno fatto in fretta il giro di internet, mostrano metropolitane sommerse e auto galleggianti in veri e propri torrenti nel centro della capitale.

Il presidente Yoon Suk-yeol ha convocato una riunione di emergenza del governo per discutere dell'emergenza maltempo e coordinare i soccorsi per dispersi e sfollati. Fuori servizio molte strutture pubbliche della capitale. Il quartiere più colpito sarebbe quello di Gangnam, a Seoul. Secondo quanto reso noto dalle autorità, la maggior parte delle persone decedute sono rimaste intrappolate nelle loro banjiha, gli appartamenti popolari seminterrati ritratti nel film premio Oscar "Parasite".

I residenti sono tragicamente morti annegati in casa. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso: nella maggioranza dei casi, infatti, risulta difficile anche solo il recupero dei corpi. Nel frattempo, il Ministero dell'Interno ha messo ulteriormente in guardia i cittadini, annunciando un possibile ulteriore peggioramento nelle prossime ore con previsioni di precipitazioni fino a 300 mm sulla capitale e sulla provincia di Gangwon. L'ondata di maltempo dovrebbe durare fino a domani, mercoledì 10 agosto.

Il Korea Forest Service ha emesso un allarme frana per 47 città e contee del Paese. L'avviso riguarda anche 8 distretti di Seoul e diverse zone delle province di Incheon Gyeonggi, Gangwon e Chungcheon.