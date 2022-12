Piogge torrenziali e frane: in Congo almeno 100 morti, strade e case distrutte per le inondazioni È di 100 morti e decine di feriti il bilancio provvisorio delle inondazioni e i conseguenti smottamenti provocati dalle forti piogge che hanno colpito la Capitale del Congo, Kinshasa.

A cura di Ida Artiaco

È emergenza maltempo nella Repubblica del Congo. Il bilancio provvisorio è di almeno 100 morti e decine di ferite per le inondazioni e i conseguenti smottamenti provocati dalle forti piogge che hanno colpito la Capitale, Kinshasa.

Il primo ministro congolese Jean-Michel Sama Lukonde ha affermato che i soccorritori stanno ancora cercando altri corpi. "Siamo venuti per valutare i danni, e il danno principale che vediamo è umano", ha detto alla televisione di stato.

Tre funzionari locali hanno riferito all’Associated Press che in molti dei 24 quartieri di Kinshasa, dove vivono circa 12 milioni di abitanti, le case sono state sommerse e le strade distrutte.

Nell’area di Ngaliema sono morte decine di persone mentre si continua a contare i corpi, ha detto il sindaco della zona, Alid’or Tshibanda. In un’altra parte della città cinque membri di una famiglia sono morti folgorati.

"È una calamità", ha detto Pierrot Mantuela, 30 anni, la cui madre, figlia di nove anni e tre fratelli sono morti in seguito all'inondazione. "È triste perdere tutti i membri della mia famiglia", ha aggiunto.

Tra i danni alle infrastrutture, particolarmente gravi sono quelli alla sede della Società Nazionale dell’Energia Elettrica (SNEL), che è allagata, per cui si corre il rischio concreto che la fornitura di energia elettrica possa subire delle interruzioni.

Le immagini condivise in rete, che le agenzie di stampa internazionali non sono state subito in grado di verificare, mostrano interi quartieri allagati da acqua mista a fango e strade distrutte. Un filmato, come riporta Reuters, mostra la RN1 (la Strada Statale 1) tra Kinshasa e Matadi tagliata a metà da un buco gigante che ha inghiottito diversi veicoli.

Secondo i funzionari, gran parte delle vittime viveva in case abusive costruite su terreni non edificabili. Già nel 2019 inondazioni e frane a Kinshasa e nelle zone vicine avevano causato la morte di 32 persone.