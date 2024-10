video suggerito

Pilota ha malore e muore ai comandi del volo di linea, aereo costretto ad atterraggio di emergenza in Usa La tragedia martedì sera ora locale a bordo di un aereo Airbus A350 della compagnia Turkish Airlines partito da Seattle, in Usa, in direzione di Istanbul, in Turchia. Il copilota ha chiesto ed effettuato un atterraggio di emergenza ma per il pilota era ormai troppo tardi.

A cura di Antonio Palma

Un aereo di linea impegnato in un volo transatlantico dall'America all'Europa è stato costretto ad un atterraggio di emergenza dopo che il pilota si è sentito male a bordo ed è morto poco dopo. La tragedia martedì sera ora locale a bordo di un aereo Airbus A350 della compagnia Turkish Airlines partito da Seattle, in Usa, in direzione di Istanbul, in Turchia, ma costretto ad atterrate poco dopo allo scalo di New York.

La vittima è il capitano Ilcehin Pehlivan, 59 anni, che è crollato esanime a terra mentre era ai comandi costringendo il copilota prendere il controllo del velivolo. L'equipaggio ha chiesto un atterraggio di emergenza alla torre ci controllo più vicina che infine gli ha affidato lo scalo di New York. L'aereo è atterrato senza problemi e a terra vi erano i servizi di emergenza medica ma per il pilota era ormai troppo tardi.

"Quando i primi soccorsi al nostro capitano sull'aereo non hanno avuto successo, l'equipaggio di cabina di pilotaggio ha deciso di effettuare un atterraggio di emergenza, ma il capitano è morto prima di atterrare", ha spiegato un portavoce della compagnia aerea.

Il volo TK204 era decollato da Seattle poco dopo le 19 di martedì sera. L'allarme a bordo è scattato quando l'aereo era quasi sopra i cieli del Canada. Il pilota ha accusato un malore improvviso e ha perso conoscenza. A bordo hanno cercato subito si soccorrerlo mentre il copilota avvertita i controllori del traffico aereo della necessità di atterrare al più presto ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano.

La causa della morte del pilota non è stata resa nota ma, secondo la Bbc, il pilota 59enne, che volava con la a Turkish Airlines dal 2007, all'inizio di marzo si era sottoposto a un controllo medico di routine da cui non erano emersi problemi di salute che avrebbero potuto compromettere il suo lavoro.