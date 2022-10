Picchiata e sepolta viva dal marito, si salva grazie allo smart watch che chiama la polizia Young Sook An si è salvata grazie allo smart watch dopo aver subito l’aggressione del marito che l’ha picchiata e sepolta viva. Il dispositivo ha allertato le forze dell’ordine che si sono presentate sul posto.

A cura di Gabriella Mazzeo

Picchiata, accoltellata e sepolta viva dal marito nello Stato di Washington. A salvare Young Sook An, l'Apple Watch con il quale è riuscita a chiamare la polizia dopo l'aggressione. L'episodio risale al 16 ottobre scorso, ma è stato reso noto dalla stampa internazionale soltanto ora. La 42enne, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe stata aggredita dal marito Chae Kyong, con il quale stava divorziando.

L'uomo l'ha attaccata dopo un violento litigio riguardante il divorzio. Stando alle informazioni delle forze dell'ordine, Kyong ha aggredito la compagna a calci e pugni cogliendola di sorpresa mentre si stava cambiando in camera. L'ha gettata a terra, le ha legato braccia e gambe con del nastro adesivo e l'ha poi accoltellata al petto.

Quando l'uomo ha abbandonato per alcuni minuti la stanza, la 42enne è riuscita a fare la prima chiamata al numero di emergenza tramite Apple Watch. L'operatore ha capito che la donna non poteva parlare e ha localizzato il ripetitore telefonico dal quale è arrivata la telefonata per inviare una pattuglia delle forze dell'ordine sul posto.

Gli agenti hanno raggiunto l'abitazione, ma non hanno trovato nessuno. Dopo aver notato alcuni elementi sospetti a carico del marito, lo hanno costretto a rivelare dove si trovasse il corpo della moglie 42enne.

I poliziotti hanno raggiunto il punto indicato dall'aggressore, un bosco poco lontano dalla villetta familiare. Qui hanno individuato la fossa scavata dall'uomo poco prima del loro arrivo e hanno aiutato la vittima ad uscire. La donna è stata trasportata in ospedale per tutte le cure del caso, mentre gli agenti hanno recuperato l'Apple Watch frantumato che le ha salvato la vita.

A fornire supporto fondamentale alle operazioni degli agenti, alcuni vicini di casa che hanno raccontato della feroce lite avvenuta poco prima della scomparsa della donna.