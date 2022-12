Perde l’equilibrio per fare foto e precipita per 90 metri: escursionista muore davanti alla moglie Un uomo di 59 anni Joe “Eggy” Eggleston, è morto mentre faceva una escursione sul Monte Willard nel New Hampshire insieme alla moglie: si è sporto per fare una foto, ha perso l’equilibrio e ha fatto un volo di 90 metri schiantandosi al suolo.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Facebook.

Si è sporto per fare una foto ma ha perso l'equilibrio ed ha fatto un volo di oltre 90 metri andando a schiantarsi al suolo.

È morto così Joe "Eggy" Eggleston: l'uomo, 59 anni, stava facendo una escursione insieme alla moglie vicino alla cima del Monte Willard a Crawford Notch nel New Hampshire (Stati Uniti) quando è precipitato nel vuoto.

È successo sabato scorso. Come si legge in un comunicato ufficiale del New Hampshire Fish and Game, "la moglie dell'escursionista, Kelly, ha sentito il marito urlare e ha guardato, vedendolo cadere dal bordo della montagna lungo una ripida scogliera che si estendeva fino al fondo per circa 800 piedi. La donna ha chiamato i servizi di emergenza sanitaria, ma non sono mancate le difficoltà a causa delle rigide condizioni meteo e della pendenza del terreno".

Ma quando i soccorsi sono arrivati sul posto, circa tre ore dopo che era stato lanciato l'allarme, era già troppo tardi: l'uomo, sordo sin da bambino quando ha perso l'udito dopo una infezione da meningite e ingegnere che ha lavorato 30 anni per la Mount Washington Cog Railway, è morto sul colpo.

Ci sono volute anche molte ore prima che gli equipaggi sollevassero il corpo della vittima e lo portassero sul sentiero, secondo USA Today.

"Amava assolutamente l'escursionismo, quindi è morto facendo ciò che amava", ha detto alla Cnn il direttore del marketing della Mount Washington Cog Railway, Rob Arey.

La notizia della morte di Eggleston arriva appena un mese dopo che una diciannovenne, Emily Sotelo, è stata trovata letteralmente morta congelata nel Franconia Notch State Park, sempre nel New Hampshire, mentre cercava di raggiungere l'obiettivo di scalare tutte le 48 vette dello Stato.