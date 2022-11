Scomparsa mentre fa un’escursione, 19enne trovata morta congelata in montagna Emily Sotelo, 19 anni, è stata trovata morta nel Franconia Notch State Park, nel New Hampshire, dove si era recata a fare una escursione in solitaria il weekend precedente: “Con la neve e quelle temperature non avrebbe potuto sopravvivere in alcun modo”.

A cura di Ida Artiaco

Era andata a fare un'escursione sulle montagne del New Hampshire, ma dopo quatto giorni di ricerche estenuanti, Emily Sotelo, 19 anni, è stata trovata cadavere mercoledì mattina nel Franconia Notch State Park.

Domenica mattina la ragazza, che avrebbe compiuto 20 anni la prossima settimana, era andata a fare una gita in solitaria ed era stata accompagnata all'inizio del sentiero dalla madre.

Sebbene la causa della morte non sia stata ancora confermata, in attesa dei risultati dell'autopsia, la polizia ritiene che il decesso sia dovuto alle rigide temperature che si sono registrate nei giorni scorsi nella zona.

È stato un familiare ad allertare per primo i soccorsi e a denunciare la scomparsa di Emily, che non era tornata all'orario previsto. Così, tre squadre di ricerca sono state inviate a cercarla domenica notte, ma le temperature lungo la cresta dove si pensa stesse camminando erano di circa zero gradi con venti molto forti. Il che ha reso difficili le operazioni, che si sono protratte fino a mercoledì, quando è stato avvistato il corpo.

Secondo un comunicato delle forze dell'ordine, "il tentacolare sforzo di ricerca durato quattro giorni è stato ostacolato da forti venti, temperature fredde e neve", il che alla fine ha confermato i sospetti che la ragazza non avrebbe potuto sopravvivere a quelle condizioni da sola.

Dopo aver fatto la triste scoperta, i soccorritori hanno chiamato un elicottero della guardia nazionale per recuperare il corpo di Sotelo dalla parete della montagna.

Emily amava fare escursionismo. Non era la prima volta che andava a fare gite in quelle zone. "Era dolce e così felice di essere su quei sentieri. Era giovane e pronta ad affrontare qualsiasi cosa", ha scritto su Facebook Jessie Callaghan, che l'ha incontrata durante un'escursione precedente.