Dramma negli Usa,14enne trovata morta in bagno: "Non usciva da anni, non andava nemmeno a scuola" Il drammatico caso di una ragazzina trovata morta nel bagno di casa nello Stato americano della Virginia Occidentale. Sua madre è stata arrestata.

A cura di Susanna Picone

Morta a soli quattordici anni nella casa in cui viveva con la madre e i suoi nonni. Arriva dalla Virginia Occidentale il drammatico caso di Kyneddi M., una adolescente trovata in uno "stato scheletrico" mercoledì mattina nella casa in cui viveva e da cui non usciva da tempo, secondo quanto reso noto dallo sceriffo della contea di Boone. I soccorritori intervenuti sul posto l’hanno trovata sul pavimento del bagno, appariva fortemente denutrita e per lei non c'era più nulla da fare.

Sua madre, la 49enne Julie Anne Stone Miller, è stata accusata di “negligenza” e arrestata. Ora si trova in carcere.

"Siamo profondamente rattristati da questa tragica situazione e i nostri pensieri sono rivolti a coloro che sono colpiti da questa perdita straziante", ha dichiarato la segretaria del Dipartimento dei servizi umani del posto dopo i tragici fatti aggiungendo che in questo momento difficile è fondamentale ricostruire cosa è successo.

Della quattordicenne trovata senza vita si sa solo che alcuni familiari hanno detto che per lei in passato erano stati allertati servizi sociali e forze dell’ordine, ma i dettagli di queste denunce sono ancora da chiarire.

Dopo la morte della ragazza è stata ascoltata la nonna che, secondo quanto riportano i media americani, aveva detto che la giovane non andava a scuola dalla fine del 2019 ed era uscita di casa solo forse due volte negli ultimi quattro anni.

Secondo la donna, da qualche tempo la ragazzina non era neppure in grado di muoversi da sola a causa del suo stato fisico e “non mangiava da mesi”. Si presume che la sua salute stesse peggiorando da mesi o addirittura anni.

Mentre si attende l'esito dell'autopsia, gli inquirenti stanno cercando di ricostruire con esattezza cosa accaduto.