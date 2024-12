Perché l’aereo della Jeju Air è precipitato in Corea del Sud: nei video le immagini del motore in fiamme Nei video diffusi da media locali e sui social le immagini dell’incidente aereo verificatosi oggi in Corea del Sud dove il volo Jeju Air 2216 si è schiantato contro un muro all’aeroporto di Muan e ha preso fuoco: motore in fiamme dopo un boato. Ipotesi bird strike tra le cause del disastro. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

Prima un forte boato, poi l'esplosione, infine lo schianto. È questo quello che testimoni oculari e video pubblicati sui social hanno raccontato dell'incidente aereo verificatosi oggi, domenica 29 dicembre, all'aeroporto di Muan (Corea del Sud), nella provincia di Jeolla del Sud (sud-est), che ha provocato la morte al momento accertata di 177 persone, su un totale di 181 a bordo tra passeggeri e membri dell'equipaggio.

In particolare, la tv locale Mbc ha rilasciato un video, poi diventato virale sui social, in cui si vede un'esplosione nel motore di destra del volo Jeju Air 2216, che era partito da Bangkok. Le immagini, non chiarissime, sono state catturate poco prima dell'atterraggio di emergenza all'aeroporto di Muan, dove l'aereo è finito fuori pista schiantandosi contro un muro e prendendo fuoco.

Indagini sono corso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. Secondo le prime ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti, ci sarebbe la possibilità che il disastro sia stato provocato da un bird strike, cioè dall'impatto dell'aereo con uno stormo di uccelli che avrebbe a sua vota provocato il malfunzionamento del carrello di atterraggio. A supporto di questa tesi ci sarebbero le dichiarazioni di uno dei due sopravvissuti all'incidente e l'ultimo messaggio inviato da un passeggero ad un familiare che lo stava aspettando in aeroporto.

Inoltre, secondo quanto ha riferito il ministero dei Trasporti citato dall'agenzia sudcoreana Yonhap, la torre di controllo dell'aeroporto in Corea del Sud aveva lanciato l'allarme per uno stormo di uccelli appena sei minuti prima che il Boeing della Jeju Air con a bordo 181 persone si schiantasse. Il pilota ha subito dichiarato il mayday alle 8:58 ora locale tentando di atterrare alle 9:00, ma si è schiantato tre minuti dopo, alle 9:03, mentre toccava terra senza il carrello, ha aggiunto.

"Durante il tentativo di atterraggio sulla pista n. 1, la torre di controllo ha emesso un avviso di impatto con lo stormo di uccelli e il pilota ha dichiarato mayday poco dopo", hanno affermato i funzionari del ministero. A quel punto, hanno spiegato, la torre di controllo ha concesso l'autorizzazione all'atterraggio nella direzione opposta sulla pista, dopodiché il pilota ha tentato di toccare terra fino a quando non ha superato la pista e si è schiantato contro un muro di recinzione.

Al momento sono 177 i morti accertati, 2 i dispersi e 2 i sopravvissuti. Secondo i dati della Korea Airports Corp. (KAC), l'aeroporto internazionale di Muan ha segnalato 10 incidenti causati dall' impatto con stormi di uccelli dal 2019 all'agosto di quest'anno.