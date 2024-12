video suggerito

"Un uccello è incastrato nell'ala": l'ultimo messaggio del passeggero dell'aereo precipitato in Corea del Sud L'ultimo messaggio inviato a un familiare da uno dei 175 passeggeri a borso dell'aereo della Jeju Air che oggi è precipitato e ha preso fuoco all'aeroporto di Muan (Corea del Sud): "Non possiamo atterrare perché un uccello è incastrato nell'ala. Devo fare testamento?".

A cura di Ida Artiaco

"Non possiamo atterrare perché un uccello è incastrato nell'ala": sarebbe questo il contenuto di un messaggio inviato ai propri familiari da uno dei 175 passeggeri a bordo del volo 7C2216 della Jeju Air che questa mattina è prima precipitato e poi ha preso fuoco all'aeroporto di Muan (Corea del Sud), nella provincia di Jeolla del Sud (sud-est), a circa 288 chilometri a sud-ovest di Seul, intorno alle 9:07 ora locale.

È quanto riportano i media locali, secondo i quali, al termine della conversazione, il passeggero ha aggiunto: "Devo fare testamento?", inviato tramite KakaoTalk, app di messaggistica sudcoreana. Poi la comunicazione è andata persa. Secondo News1, i messaggi sono stati ricevuti dal familiare che stava aspettando lo stesso passeggero in aeroporto.

Tra le prime ipotesi degli inquirenti alla base del disastro ci sarebbe proprio quella del bird strike. Diversi testimoni oculari a terra hanno anche riferito di aver visto fiamme provenienti da una delle turbine e di aver sentito diversi forti scoppi, come ha riportato l'agenzia di stampa Yonhap. I video trasmessi dalle emittenti televisive locali mostrano l'aereo mentre tenta di atterrare senza il carrello.

Yoo Jae-yong, 41 anni, che abita vicino all'aeroporto, ha detto di aver visto una scintilla sull'ala destra dell'aereo prima dell'incidente. "Stavo appena dicendo alla mia famiglia che c'era un problema con l'aereo quando ho sentito una forte esplosione", ha raccontato. Un altro testimone, identificato solo dal cognome Cho, ha raccontato di "aver visto l'aereo scendere e ho pensato che stesse per atterrare quando ho notato un lampo di luce", ha detto. "Poi c'è stato un forte boato seguito dal fumo e ho sentito una serie di esplosioni". Un altro testimone, Kim Yong-cheol, 70 anni, ha detto che l'aereo non è riuscito ad atterrare al primo tentativo, si è quindi rialzato per provarci una seconda volta poco prima dello schianto, raccontando di aver sentito un suono di "raschiamento metallico" due volte circa 5 minuti prima dello schianto.

Sulla base dei primi riscontri, le autorità presumono che i piloti non siano riusciti a estendere il carrello di atterraggio a causa dell'impatto con uccelli che ha provocato l'incidente. Mentre continuano le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area, i vigili del fuoco temono che tutte le persone a bordo dell'aereo siano morte, a parte i due superstiti, due membri dell'equipaggio, che sono stati trasportati in ospedale. Uno dei due, secondo un rapporto, ha scoperto del fumo proveniente da uno dei motori.