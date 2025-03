Bombe sganciate per errore durante esercitazione, 15 feriti in Corea del Sud: l’esplosione in un video Un aereo dell’Aeronautica militare della Corea del Sud ha sganciato per errore otto bombe durante un’esercitazione, ferendo 15 civili e danneggiando alcuni edifici. È successo giovedì 6 marzo a Pocheon. Le persone coinvolte non sarebbero in pericolo di vita. L’esplosione è stata ripresa in un video diffuso in rete, le autorità hanno annunciato l’apertura di un’indagine. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

85 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fotogrammi del video in cui è ripresa la caduta della bomba in Corea del Sud.

Un aereo dell'Aeronautica militare della Corea del Sud ha sganciato per errore otto bombe durante un'esercitazione, ferendo 15 civili e danneggiando diversi edifici.

È successo oggi, giovedì 6 marzo, intorno alle 10 del mattino (ora locale), in un villaggio a Pocheon, nella provincia di Gyeonggi, che si trova a 25 chilometri dal confine con la Corea del Nord.

"Otto bombe multiuso MK-82 sono state sganciate da un aereo KF-16 dell'aeronautica militare, atterrando fuori dal poligono di tiro designato. – ha detto l'Aeronautica stessa in una nota, aggiungendo che le bombe pesavano circa 225 chilogrammi ciascuna. – Siamo profondamente dispiaciuti per il rilascio involontario delle bombe e auguriamo ai feriti una pronta guarigione".

Fortunatamente nessuna delle persone ferite sarebbe in pericolo di vita. Subito dopo l'incidente è stata annunciata l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Secondo quanto riportano i media sudcoreani, le bombe sarebbero stata sganciate sul luogo sbagliato perché un pilota avrebbe inserito coordinate errate.

In un video diffuso in rete si vede una delle bombe cadere al suolo ed esplodere. L'incidente è avvenuto durante esercitazioni che hanno coinvolto l'aeronautica e l'esercito in preparazione alle prossime congiunte tra Corea del Sud – Stati Uniti note come Freedom Shield, in programma dal 10 al 20 marzo, come riporta Il Guardian.

Le esercitazioni sono state momentaneamente sospese e il centro di risposta ai disastri di Pocheon ha dichiarato che 6 civili, tra cui due persone provenienti da Thailandia e Myanmar, sono rimasti feriti e sono stati curati in ospedale. Altri hanno riportato fratture al collo e alle spalle, secondo quando riportato da News1.

Come si legge sul quotidiano britannico, la popolazione locale lamenterebbe da tempo il rumore e i disagi, nonché il potenziale pericolo rappresentato dalle esercitazioni. Un testimone ha raccontato all'agenzia di stampa Yonhap che era in casa a guardare la televisione quando è avvenuto l'incidente: "Ho sentito all'improvviso un'enorme esplosione, come un tuono, e tutta la casa ha tremato. Quando sono uscito, era tutto nel caos".

I militari hanno isolato la zona per verificare la presenza di bombe inesplose ed è quindi seguito un ordine di evacuazione. Le foto scattate sul posto mostrano finestre in frantumi e una Chiesa disseminata di detriti. I media locali hanno riferito che sono state danneggiate anche cinque case, un magazzino, una serra e un camion da una tonnellata.

Come già anticipato, l'aeronautica militare ha affermato di aver istituito un comitato per indagare sull'accaduto e che avrebbe "adottato tutte le misure necessarie, incluso il risarcimento dei danni".