Perché la foto del Ceo di una compagnia aerea ha causato una vera bufera social “Niente di meglio della cultura indonesiana e di AirAsia che mi permette di farmi fare un massaggio durante una riunione gestionale” aveva scritto il Ceo della compagnia aerea sui social, attirando però una valanga di critiche.

A cura di Antonio Palma

L’amministratore delegato della compagnia aerea low cost AirAsia, Tony Fernandes, è finito al centro di una bufera mediatica di una vera e propria tempesta sui social media, dopo aver pubblicato una sua foto a torso nudo, mentre una specialista gli praticava un massaggio. Una immagine che a prima vista sembrerebbe ritrarre un momento di relax a casa, infatti, in realtà lo riprendeva mentre era in ufficio e addirittura partecipava a un incontro di lavoro online.

Lo scatto è stato pubblicato dallo stesso co-fondatore della compagnia aerea su LinkedIn, pensando così di elogiare la cultura della sua compagnia. Al contrario però ha attirato una valanga di critiche e accuse per aver promosso quello che alcuni indicano come un ambiente di lavoro inappropriato e poco professionale.

Nel suo post, a corredo della foto, il magnate malese aveva scritto che era stata una “settimana stressante”, aggiungendo: “Niente di meglio della cultura indonesiana e di AirAsia che mi permette di farmi fare un massaggio durante una riunione gestionale”. Un post che in poco tempo è diventato virale, scatenando una valanga di polemiche e accuse che infine hanno spinto l’imprenditore a cancellare tutto: scatto e messaggio.

La scelta dopo una valanga di critiche incentrate soprattutto sul fatto che avesse incoraggiato un ambiente di lavoro del tutto inappropriato con una dona che massaggia il capo a torno nudo davanti a tutti. La foto è stata giudicata "Poco professionale", oltre che "inappropriata e assurda". “Dovrebbe dare l'esempio di buona etica e cultura del lavoro, non ostentare il suo corpo e i suoi privilegi" è una delle critiche sui social. "Non credo che le donne nella tua azienda si sentirebbero a proprio agio o al sicuro in questo contesto e, dato che sei il capo, probabilmente non ti sfideranno né diranno nulla" ha sottolineato un altro utente.

Fernandes ha spiegato che aveva appena fatto un volo di 18 ore e di essere stanco, quindi di aver accettato il suggerimento del massaggio. “Non intendevo offendere nessuno” si è scusato l’amministratore delegato, spiegando a Bloomberg: “Non si può mai spiegare il processo di pensiero dietro ad un post, quindi l’ho cancellato”.