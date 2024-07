video suggerito

Per i medici è solo emicrania, ma a 23 anni scopre di avere la leucemia: la storia di Hamish La storia di Hamish Graham, 28enne di Littleborough, in Gran Bretagna, che quando aveva 23 anni ha scoperto di avere la leucemia. Ma i medici gli aveva detto che i suoi mal di testa erano solo emicrania: "È stato traumatico".

A cura di Ida Artiaco

Per i medici il forte mal di testa di cui soffriva era solo emicrania. Ma dopo qualche mese Hamish Graham, 28enne di Littleborough, in Gran Bretagna, ha scoperto di avere la leucemia, anche grazie all'intervento della madre. La sua storia è stata raccontata oggi dal quotidiano inglese The Mirror.

Il calvario di Hamish è cominciato a maggio del 2020, durante l'emergenza Covid-19, quando aveva 23 anni: lamentava mal di testa, stanchezza e ha poi cominciato a perdere peso. Nel bel mezzo della pandemia era difficile avere un appuntamento col medico di famiglia, per cui si è fatto visitare in un ambulatorio del suo paese, dove gli è stata diagnosticata l'emicrania.

Ma non c'era alcun miglioramento. Così la mamma, Sarah, ha insistito affinché il figlio si sottoponesse ad ulteriori esami del sangue, che hanno infine rivelato la diagnosi: si trattava di leucemia, un cancro delle cellule del sangue che ha origine nel midollo osseo o nel sistema linfatico.

Hamish, che aveva dovuto lottare contro un raro tumore al cervello quando aveva 7 anni, è dovuto rimanere in isolamento per circa 6 settimane durante la pandemia prima di di sottoporsi a un estenuante ciclo di chemioterapia e poi di radioterapia durato complessivamente tre anni. Lo scorso anno ha ricevuto la notizia di essere finalmente guarito. "È stato piuttosto traumatico per entrambi", ha detto la mamma Sarah al Manchester Evening News, sottolineando come la diagnosi di leucemia di Hamish abbia riportato alla mente brutti ricordi di quando Hamish era bambino.

"Una delle cose positive è che alcuni membri del personale medico che hanno curato Hamish quando aveva sette anni erano ancora lì", ha concluso la donna, aggiungendo: "Non è stato facile, ha avuto reazioni avverse e ha dovuto sospendere alcuni farmaci". Ma oggi, a 28 anni, ha potuto riprendere in mano la sua vita.