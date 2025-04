video suggerito

"Ho mal di pancia", in ospedale scopre di avere cisti ovarica di 30 centimetri e 20 chili: operata a Palermo A una donna di 56 anni è stata asportata una cisti da 30 centimetri e 20 chili all'ospedale Ingrassia di Palermo: "La paziente è in ottime condizioni di salute ed è stata già dimessa".

A cura di Ida Artiaco

Operazione da record a Palermo, dove a una donna di 56 anni è stata asportata una cisti da 30 centimetri di diametro e 20 chili. È successo all'ospedale Ingrassia: la paziente si era presentata al pronto soccorso lamentando forti dolori addominali.

Sottoposta alle analisi di rito, i medici hanno scoperto la presenza della voluminosa massa, così la donna è stata tempestivamente ricoverata nella Unità operativa complessa di Ostetricia e ginecologia con diagnosi di cisti ovarica, di cui la 56enne non si era mai accorta.

Operata d’urgenza dall’equipe guidata dal direttore della Uoc, Laura Giambanco, in anestesia spinale con la paziente sveglia, è stata asportata alla donna la cisti di 30 centimetri e di quasi 20 chili. "La paziente è in ottime condizioni di salute – ha spiegato Laura Giambanco – dopo il normale decorso post operatorio è stata già dimessa". Con lei in sala operatoria c'erano anche i ginecologi Bruno Pinzello e Fabiana Falsone; gli anestesisti Luisa Granata e Roberta D’Attilo, l’ostetrico Salvo Casamento, l’infermiera Roberta Gnoffo e l’operatore socio sanitario, Rosy Ammirata.

Un episodio simile si era verificato lo scorso febbraio quando a una ragazza di 15 anni è stata asportata ad Urbino una cisti di 6 chili e oltre 30 centimetri che occupava interamente l'addome, alterando la posizione degli organi interni. Anche in quel caso, la ragazzina si era presentata al pronto soccorso e dopo gli esami è stata subito ricoverata nel reparto di ostetricia e ginecologia. Qui l’equipe medica è riuscita a rimuovere completamente la cisti, con un intervento perfettamente riuscito.