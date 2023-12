Paura sulle montagne russe, carrozze si fermano a metà corsa: bloccati penzoloni a 50 metri di altezza Brutta esperienza per alcune decine di passeggeri delle montagne russe di un parco giochi giapponese. Per 45 minuti sono rimasti bloccati a 50 metri di altezza dopo che la giostra si è bloccata per una anomalia.

Paura a bordo delle montagne russe in un parco giochi giapponese quando le carrozze si sono fermate a metà corsa lasciando chi era bordo bloccato penzoloni a circa 50 metri di altezza. L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 14 dicembre, quando l’attrazione Flying Dinosaur si è improvvisamente bloccata mentre le carrozze percorrevano uno dei punti più alti delle montagne russe.

In quel momento a bordo della giostra degli Universal Studios Japan, a Osaka, vi erano trentadue persone che sono rimaste così bloccate in aria per diverso tempo. Il gestore del parco ha spiegato all'emittente giapponese NHK che le montagne russe si sono fermate a causa di un’anomalia registrata dai sensori. La corsa infatti si interrompe automaticamente se i sensori installati sull'attrazione rilevano qualcosa di anomalo anche se al momento non è chiaro cosa sia accaduto e cosa ha provocato l’arresto del sistema.

Ad ogni modo il blocco ha fatto scattare le misure di emergenza previste in questi casi e alla fine nessuno è rimasto ferito. Tutti e 32 passeggeri a bordo sono stati fatti scendere e se la sono cavata solo con un po’ di paura. Gli addetti all’impianto hanno portato i passeggeri in salvo tramite una scala di emergenza che costeggia la giostra e serve sia per manutenzione che in simili casi. L'evacuazione è durata circa 45 minuti, secondo il personale, e la struttura assicura che non ci sono stati feriti e nessuno si è sentito male.

Le montagne russe raggiungono circa cinquanta metri di altezza mentre le persone vengono "fatte oscillare a 360 gradi attraverso il mondo di Jurassic Park", come si legge sul sito web del parco. Dopo l’incidente l’attrazione è stata chiusura e poi riaperta nello stesso giorno. Dopo un'ora e mezza di test, infatti, gli ingegneri hanno affermato che era sicura e hanno dato il via libera a una nuova corsa.