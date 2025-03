Paura su Volo American Airlines: fiamme ed evacuazione d’emergenza a Denver

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Un volo American Airlines è stato costretto a un'evacuazione d'emergenza all'Aeroporto Internazionale di Denver, Colorado, dopo che un incendio è divampato a bordo dell’aereo. I passeggeri sono stati fatti scendere sulla pista, con alcune immagini che li mostrano radunati sulla ala del Boeing, mentre fiamme e fumo si sprigionavano vicino alla parte inferiore dell'aereo.

Secondo quanto riportato dalla Federal Aviation Administration (FAA), i passeggeri hanno utilizzato scivoli gonfiabili per raggiungere il suolo in sicurezza. L'agenzia ha confermato che indagherà sull'incidente per determinarne le cause.

Fortunatamente, non si registrano feriti gravi. Tuttavia, l'aeroporto ha confermato che 12 persone sono state portate in ospedale con lesioni lievi. Il volo era partito da Colorado Springs e stava procedendo verso Dallas Fort Worth, in Texas, quando è stato costretto a deviare su Denver intorno alle 17:15 ora locale, a causa di "vibrazioni del motore", come riferito dall'equipaggio.

Durante il rullaggio, il velivolo ha preso fuoco, ma il personale di terra è riuscito a spegnere rapidamente le fiamme senza causare ritardi per altri voli. L'aereo, un Boeing 737-800, trasportava 172 passeggeri e sei membri dell'equipaggio, tutti evacuati senza gravi conseguenze.

L'incidente arriva in un periodo di crescente preoccupazione per la sicurezza aerea, a seguito di altri episodi di rilievo negli Stati Uniti, tra cui il tragico incidente aereo avvenuto a Washington DC, che ha causato la morte di 67 persone in una collisione tra un jet regionale di American Airlines e un elicottero Black Hawk dell’esercito. Le circostanze di questi eventi hanno alimentato il dibattito sulle risorse e il personale della FAA, che recentemente ha licenziato centinaia di lavoratori per ridurre i costi governativi, in un contesto già segnato dalla scarsità di controllori del traffico aereo.