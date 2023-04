Paura a Disneyland, drago alto 13 metri prende fuoco durante lo spettacolo: panico tra gli spettatori Paura al parco divertimenti Disneyland di Anaheim, in California, dove la testa di un drago, che fa parte di una installazione alta circa 13 metri, ha preso fuoco durante uno spettacolo dal vivo, creando il panico tra i presenti. Area evacuata ma nessun ferito segnalato.

A cura di Ida Artiaco

Paura nelle scorse ore nel parco divertimento Disneyland ad Anaheim, in California, dove la testa di un drago, che fa parte di una installazione alta circa 13 metri, ha preso fuoco durante uno spettacolo dal vivo, creando il panico tra i presenti che si sono ben presto dati alla fuga.

"La testa del drago ha iniziato a brillare e vedevamo uscire del fuoco e una specie di fumo", ha detto ad ABC News Elaine Gilmer, che era presente all'evento. Numerosi i video finiti in rete dove si vede scoppiare l'incendio, mentre una voce in filodiffusione avvertiva i presenti che lo spettacolo non poteva andare avanti a causa di "circostanze impreviste". Un finale insolitamente caotico, dunque, per lo spettacolo che di solito culmina con Topolino che lancia un incantesimo per sconfiggere Maleficent.

I membri del cast sono stati evacuati dall'area denominata Tom Sawyer Island, dove era in scena lo spettacolo "Fantasmic", che promette "effetti speciali potenziati, proiezioni all'avanguardia e superbi effetti pirotecnici".

I vigili del fuoco di Anaheim, che sono intervenuti sul posto per riportare sotto controllo la situazione, hanno dichiarato che non sono stati segnalati feriti, ma che si indaga sulle cause dell'incendio. L'entità dei danni causati dal rogo non è ancora stata resa nota. L'area del parco interessata dall'incidente resterà chiusa fino a nuova disposizione.

In un comunicato rilasciato dal famoso parco tematico si legge che "a causa del fumo e del vento, sono state evacuate per sicurezza anche tutte le attrazioni vicine all’isola di Tom Sawyer dove si è verificato l'incendio. I vigili del fuoco di Anaheim hanno risposto al problema in modo repentino, riuscendo a spegnere le fiamme. Attualmente stiamo ancora verificando quali possano essere state le cause di quanto successo".