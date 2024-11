video suggerito

Passeggero si sente male durante il volo, atterraggio di emergenza ma l'uomo muore tra i viaggiatori Momenti drammatici su un volo di linea dall'Albania all'Inghilterra quando uno dei passeggeri a bordo si è sentito male. Il velivolo ha deviato rotta per un atterraggio di emergenza ma purtroppo l'uomo è morto prima che l'aereo toccasse terra.

A cura di Antonio Palma

Tragedia a bordo di un volo di linea Ryanair partito da Tirana, in Albania, e diretto a Manchester in Inghilterra. Uno dei passeggeri a bordo si è sentito male improvvisamente costringendo il velivolo a deviare la rotta per un atterraggio di emergenza ma purtroppo l’uomo è morto prima che l’aereo toccasse terra.

Il dramma si è consumato sotto gli occhi degli altri passeggeri a bordo del volo domenica sera. L’allerta è scattata intorno alle 20 ora locale quando l’aereo era già sui cieli inglesi. Secondo alcuni testimoni, l’uomo ha iniziato ad avere convulsioni poi è svenuto. Immediati i soccorsi a bordo da parte delle persone e di altri passeggeri, l’uomo è stato spostato nel corridoio e sottoposto alla rianimazione cardiopolmonare ma ogni sforzo per salvarlo si è rivelato vano.

Il comandante del volo ha subito dichiarato emergenza medica a bordo e chiesto uno scalo più vicino per poter atterrare. L’aereo quindi si è diretto verso Londra ma purtroppo al suo arrivo il passeggero era già morto.

L’aeroporto di London Stansted ha confermato che il volo è stato deviato poco prima delle 20 a causa dell'emergenza medica a bordo. L'aeroporto ha confermato che in pista sono stati schierati medici e vigili del fuoco per assistere il passeggero. Sul posto anche un elicottero di soccorso. Il servizio medico di emergenza ha spiegato che sul posto sono accorsi un'ambulanza, un veicolo dell'Hazardous Area Response Team, un'auto con paramedici e l'Essex and Herts Air Ambulance.

"Il volo è atterrato in sicurezza ed è stato accolto da medici, vigili del fuoco dell'aeroporto e personale dell'ambulanza. Nonostante i grandi sforzi di tutti coloro che hanno risposto alla situazione, sappiamo che il passeggero è purtroppo deceduto” hanno comunicato dallo scalo londinese. Le autorità non hanno ancora confermato la causa esatta della morte. Da quanto ricostruito finora, due membri dell'equipaggio della Ryanair e tre passeggeri hanno prestato soccorso per circa 30 minuti, prima che il volo atterrasse all'aeroporto di Londra Stansted. Qui i soccorsi sono saliti a bordo ma non hanno potuto fare nulla.