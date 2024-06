Parte di un razzo cinese si stacca in fase di decollo e si schianta: il video dell’incidente Parte del razzo Tianlong-3 – in fase di sviluppo – si è staccato dalla rampa di lancio a causa di un cedimento strutturale ed era atterrato in una zona collinare della città di Gongyi, nella Cina centrale. Non ci sono segnalazioni di vittime. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Una delle due parti di un razzo multistadio cinese si è staccata in fase di decollo durante un test ed è precipitata in una "zona sicura" provocando un incendio. A renderlo noto la Beijing Tianbing Technology Co, specificando che il razzo Tianlong-3 – in fase di sviluppo – si è staccato dalla rampa di lancio a causa di un cedimento strutturale ed era atterrato in una zona collinare della città di Gongyi, nella Cina centrale. Non ci sono segnalazioni di vittime e le fiamme sarebbero state prontamente domate.

Il Tianlong-3 ("Sky Dragon 3") a due stadi è un razzo parzialmente riutilizzabile in fase di sviluppo da parte di Space Pioneer, uno dei pochi produttori di razzi del settore privato che hanno registrato una rapida crescita negli ultimi cinque anni. Non è raro che i detriti di un razzo cadano in Cina dopo il lancio, ma lo è molto di più che una parte di un razzo in fase di sviluppo effettui un volo non pianificato dal sito di prova e si schianti. Secondo Space Pioneer, il primo stadio del Tianlong-3 si è acceso normalmente durante un test a caldo, ma in seguito si è staccato dalla piattaforma di lancio a causa di un cedimento strutturale ed è atterrato in zone collinari a 1,5 chilometri di distanza.

Un razzo può essere costituito da più stadi, il primo dei quali, quello più basso, accende e spinge il vettore verso l'alto al momento del lancio. Quando il carburante è esaurito, il primo stadio si stacca e il secondo stadio si accende, mantenendo il razzo in propulsione. Space Pioneer afferma che le prestazioni di Tianlong-3 sono paragonabili a quelle del Falcon 9 di SpaceX, anch'esso un razzo a due stadi. Nell'aprile 2023, la Space Pioneer ha lanciato un razzo a cherosene e ossigeno, il Tianlong-2, diventando la prima azienda privata cinese a inviare nello spazio un razzo a propellente liquido.