Parte di un razzo spaziale cade vicino a una città della Cina: le impressionanti immagini Il booster del primo stadio del razzo Long March 2C Y50 utilizzato per lanciare in orbita il satellite franco-cinese SVOM è caduto vicino a Guiding, nella provincia cinese di Guizhou: nell'area era stato emesso un avviso di pericolo ma la caduta del booster ha allarmato la popolazione, mettendola in fuga.

A cura di Valeria Aiello

Il booster di un razzo spaziale lanciato sabato in Cina, con a bordo il satellite SVOM, è caduto a Guiding, nella provincia cinese di Guizhou: nell’area era stato emesso un avviso di pericolo ma la caduta del primo stadio del razzo ha tuttavia allarmato la popolazione, mettendola in fuga. Il booster ha toccato terra poco dopo le 15:00 ora locale e, come mostrato dai video che in queste ore stanno circolando in rete, durante la caduta ha prodotto una scia di fumo giallastro, probabilmente dovuta al propellente. Il lancio era avvenuto dal centro cinese di Xichang, per mandare in orbita la missione franco-cinese Space Variable Objects Monitor (SVOM).

Il lancio è stato dichiarato riuscito dalla China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) poco tempo dopo il decollo. La missione è volta al monitoraggio dei lampi di raggi gamma, delle violente esplosioni elettromagnetiche che possono rilasciare in pochi secondi tanta energia quanta ne emetterà il Sole durante la sua intera vita di 10 miliardi di anni. Nello specifico, la missione misurerà le radiazioni elettromagnetiche ad alta energia nella gamma dei raggi X e dei raggi gamma utilizzando due carichi scientifici sviluppati in Francia e due in Cina.

Questi includono il Microchannel X-ray Telescope (MXT), un telescopio per la messa a fuoco dei raggi X ottimizzato per il campo stretto, lanciato ora nello spazio nell’ambito della missione SVOM che ha visto la collaborazione tra l’Amministrazione spaziale nazionale cinese (CNSA) e il Centro nazionale d’études spaziale francese (CNES).

La caduta del booster vicino a una città della Cina

Il lancio di SVOM e la successiva caduta di parte del razzo Long March 2C Y50 ha tuttavia messo in fuga i residenti della contea di Guiding, nella provincia cinese di Guizhou. L’area era stata designata tra quelle che potevano essere interessate dalla caduta del booster, ma secondo quanto riportato dai media, il governo locale non è riuscito a evacuare adeguatamente le zone circostanti.

In molti hanno inoltre sottolineato il pericolo rappresentato dal propellente rilasciato nell’ambiente, una miscela tossica e ipergolica di tetrossido di azoto e dimetilidrazina asimmetrica (UDMH). Secondo gli esperti, il gas o il fumo più scuro provenienti dal booster potrebbero essere indicativi della presenza di tetrossido di azoto, mentre il gas giallastro potrebbe essere causato dalla miscelazione dell’idrazina con l’aria.