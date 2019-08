Erano da poco passate le 21 di venerdì sera quando in rue de la Piazza, a Noisy-le-Grand, vicino Parigi un uomo a sparato a un cameriere del ristorante Le Mistral reo, secondo le prime testimonianze degli altri impiegati del locale di non aver preparato un sandwich sufficientemente in fretta.

Secondo quanto hanno raccontato i colleghi dell'uomo ucciso, l'assassino sarebbe un cliente rimasto deluso dalla lentezza del servizio. A quel punto avrebbe fatto fuoco sul cameriere per il quale non c'è stato scampo. Sul luogo sono arrivati i soccorritori e le forze di polizia del SRPJ93 (l'unità investigativa del 93° distretto francese) che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L'assassino si è dileguato facendo perdere la sue tracce la procura di Bobigny ha aperto un'inchiesta e lanciato la caccia all'uomo in tutta la regione dell'Ile-de-France