Parigi, fortissima esplosione vicino al Louvre: crolla un palazzo, persone sotto le macerie L’esplosione, e il successivo incendio, pare sia stato causato da una fuga di gas, ci sarebbero 16 feriti, di cui 7 gravi. Una colonna di fumo è ben visibile nel V arrondissement, non lontano dal quartiere latino, nella capitale della Francia. L’edificio coinvolto è sede di una scuola di musica americana, la Paris American Academy. Aperta un’inchiesta.

A cura di Biagio Chiariello

Un'esplosione ha provocato un enorme incendio nel 5/o arrondissement di Parigi, in pieno centro, non lontano dal quartiere latino e dal museo Louvre. Un edificio è crollato e una densa nube di fumo nero è visibile da tutta la città, ma i palazzi colpiti dalla deflagrazione sono diversi. Sul posto ci sono 230 vigili del fuoco, 9 medici e diverse ambulanze. Secondo la prefettura ci sono 16 feriti, di cui 7 in condizioni molto gravi.

La questura ha fatto sapere che è in corso un intervento, mentre il ministro dell'Interno Gérald Darmanin ha chiesto di "evitare la zona" per non ostacolare l'intervento dei vigili del fuoco, dispiegati sul posto. L'edificio esploso si trova in in rue Saint-Jacques e sarebbe sede di una scuola di musica americana, la Paris American Academy.

La facciata del palazzo in fiamme è crollata e ci sarebbero diverse persone bloccate all'interno dalle macerie. La sindaca Anne Hidalgo è sul posto. Attivata un'unità di crisi, intanto la procura ha aperto un'inchiesta per lesioni colpose per accertare eventuali responsabilità.

Anche l'assessore Florence Berthout, ha confermato a BFMTV il bilancio di quattro feriti gravi. “C'è stata una grande esplosione, ci sono pezzi di vetro che cadono ovunque”, testimonia Berthout che ha dovuto interrompere un'intervista mentre la zona veniva evacuata. "È pericoloso", ha aggiunto.

Una ragazza che era nei paraggi al momento dell'esplosione ha testimoniato alla stessa emittente: "Non ho mai sentito niente di più forte", ha detto, aggiungendo di aver sentito "un forte odore di gas" nella zona.

La prima ipotesi è che si sia trattato di una fuga di gas che ha portato al crollo della facciata di un edificio e ha innescato incendi in una serie di edifici. Lo riporta Le Figaro citando autorità locali. Anche se la procura di Parigi ha specificato che "non c'è nulla che possa determinare l'origine del disastro" in questa fase. "Gli edifici sono in fiamme, state alla larga per consentire ai vigili del fuoco di intervenire", ha dichiarato il funzionario Edouard Civel.