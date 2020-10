Erano arrivati allo zoo come tanti altri animali andando a rimpolpare la già nutrita colonia di pappagalli ma, a differenza delle altre decine di esemplari di volativi, in poco tempo hanno fatto gruppo imparando diverse parolacce e iniziando a insultare i visitatori del giardino zoologico con turpiloqui e volgarità. I cinque pappagalli protagonisti della storia si sono trasformati in una sorta di banda di bulli che è andata avanti a insultare i visitatori per settimane tanto da costringere gli addetti a separarli definitivamente. Il caso al Lincolnshire Wildlife Park, uno zoo britannico in Inghilterra.

“Siamo abbastanza abituati alle bestemmie dei pappagalli, ma non ne abbiamo mai avuti cinque che si riunissero e lo facessero contemporaneamente", ha rivelato al quotidiano Guardian Steve Nichols, direttore del parco faunistico. La trasformazione dei cinque pappagalli di nome Billy, Elsie, Eric, Jade e Tyson è avvenuta in poco tempo. “ce ne siamo accorti subito perché di solito i pappagalli sono più solitari invece per qualche motivo questi cinque apprezzavano stare insieme”. Il passo successivo è stato naturale: il gruppo ha iniziato a imprecare e insultare addetti e visitatori che si presentavano davanti alle gabbie.

Per questo motivo i pappagalli sono stati divisi e distribuiti in diverse aree del parco in modo da non incontrarsi tra di loro. Nessuno in realtà si è lamentato dei pappagalli anzi in molti si sono divertiti a sentirli imprecare ma gli animali sono stati separati per evitare che li ascoltassero i giovani visitatori dello zoo e anche nella speranza che potessero interrompere questa attività e rispondere a richiami più naturali.