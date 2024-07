video suggerito

Papà litiga con la moglie, getta dal quinto piano i figli di 2 e 5 anni e si suicida: orrore in Francia L'uomo è morto sul colpo mentre i due bambini sono stati soccorsi ancora in vita ma sono gravissimi e lottano tra la vita e la morte in ospedale. Il terribile gesto nella serata di sabato a Parigi.

A cura di Antonio Palma

Terribile episodio nelle scorse ore a Parigi, in Francia, dove un padre ha lanciato dalla finestra del quinto piano i suoi due figlioletti di 2 e 5 anni prima di suicidarsi allo stesso modo. L’uomo è morto sul colpo mentre i due bambini sono stati soccorsi ancora in vita ma sono gravissimi e lottano tra la vita e la morte in ospedale. Teatro dell’orribile gesto un condominio residenziale nel quattordicesimo arrondissement di Parigi, non lontano da Porte de Vanves.

La tragedia nella serata di ieri, sabato 6 luglio, intorno alle 20.30. Secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti francesi, il gesto dell’uomo sarebbe avvenuto dopo una lite domestica con la moglie nell’abitazione di famiglia al quinto piano del palazzo in cui si è consumato il dramma. A lanciare l’allarme i vicini inorriditi dalla terribile scena. Molti hanno raccontato ai media locali di aver sentito un urlo disperato e di essersi affacciati sul balcone dove hanno visto i tre corpi che giacevano sotto il palazzo.

Padre e due bimbi sono finiti sul prato del parco del condominio. All’arrivo dei soccorsi medici, l’uomo era già morto mentre i piccoli erano vivi e sono stati trasportati d’urgenza in ospedale dove sono ora ricoverati in terapia intensiva. Entrambi sono gravissimi e sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto anche la polizia che ha delimitato la zona avviando le prime indagini con l’ascolto dei testimoni. Molti di loro sono sconvolti così come è sotto shock l’intero quartiere in cui si è consumata la tragedia. "Quando li abbiamo visti fuori, sembravano felici. Lui era una persona gentile, scherzava sempre, ed era sempre con i suoi figli, era molto affiatato con loro", ha raccontato un residente a Bmftv.

“C'è stata una lite in famiglia. Poi lui ha lanciato i suoi due figli, che sono caduti sull'erba, molti di noi hanno visto tutto” ha raccontato a Le Parisien un altro abitante del palazzo. “C'era questa donna che urlava accanto ai bambini a terra. Non so se fosse la loro madre, era straziante" ha rivelato un altro testimone. “Purtroppo in giro c'erano anche degli adolescenti che spesso si ritrovavano nel parco. Hanno visto tutto" ha rivelato un altro abitante.