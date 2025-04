Panico a bordo: passeggera tenta di entrare nella cabina di pilotaggio su un volo American Airlines La donna ha tentato di fare irruzione nella cabina di pilotaggio ma è stata prontamente bloccata dagli assistenti di volo. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Davide Falcioni

Momenti di panico a bordo del volo American Airlines 950, in partenza da San Paolo e diretto a New York, dove nei giorni scorsi una passeggera ha tentato di forzare l’accesso alla cabina di pilotaggio poco prima del decollo. L’episodio si è verificato all’aeroporto internazionale di Guarulhos, e ha costretto l’equipaggio a intervenire fisicamente per contenere la donna, causando un ritardo di oltre due ore.

Secondo quanto riportato dal New York Post, tutto è iniziato con le proteste della passeggera per il ritardo nel decollo. Le sue lamentele si sono rapidamente trasformate in un comportamento aggressivo, culminando nel tentativo di irruzione nella cabina. Un video diffuso sui social mostra l’intervento deciso degli assistenti di volo, che hanno bloccato la donna e l’hanno spinta a terra, mentre il comandante apriva la porta della cabina per valutare la situazione. La donna è stata poi riaccompagnata al proprio posto in Prima Classe.

A peggiorare ulteriormente il clima di tensione, un altro passeggero ha iniziato a urlare in portoghese, costringendo l’equipaggio ad intervenire nuovamente per riportare la calma a bordo.

A seguito dell’incidente, il comandante ha deciso di riportare l’aereo al gate. Entrambi i passeggeri coinvolti sono stati affidati alle autorità di polizia brasiliane. Non è ancora chiaro se siano stati formalmente incriminati.

In una nota ufficiale, American Airlines ha confermato l’accaduto: "Il volo AA950, in partenza da San Paolo verso New York, è tornato al gate a causa di un problema di sicurezza. La sicurezza dei nostri clienti e dipendenti è la nostra priorità assoluta. Il volo è poi ripartito alle 00:55 ora locale".