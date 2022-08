Padre fa fare il bagno al figlio nel mare infestato dagli squali: i pesci gli divorano le gambe Un bambino inglese di otto anni è stato attaccato e morso alle gambe da tre squali mentre nuotava alle Bahamas.

A cura di Davide Falcioni

Un bambino inglese di otto anni è stato attaccato e morso alle gambe da tre squali mentre nuotava alle Bahamas: "Sembrava una scena del film ‘Lo Squalo', avrebbe potuto morire. Per fortuna è stato tratto in salvo", ha raccontato il padre. Lo riporta il Guardian.

Finley Downer era in vacanza insieme alla sua famiglia e stava nuotando in una laguna quando è stato circondato da alcuni pescecane che l'hanno morso alle gambe prima che fosse portato in salvo. Finley è stato trasportato subito in una clinica nella capitale Nassau, dove ha subito un'operazione di tre ore.

Il papà del bimbo – Michael Downer, 44 anni – ha detto di aver portato il figlio Finley e le sue sorelle Lily, 9 anni, ed Emily, 12 anni, in un tour di cinque isole delle Bahamas che prevedeva anche il bagno nella laguna di Compass Cay. C'erano tante persone che nuotavano tra gli squali nutrice, ha spiegato.

L'uomo ha quindi raccontato di aver improvvisamente "sentito un urlo terrificante e di aver visto dozzine (di squali) girare intorno a Finley". Ha aggiunto: "C'era così tanto sangue. Pezzi della sua gamba pendevano. Continuava a dire: ‘Papà non voglio morire. Papà, non voglio andare in paradiso'".

Finley è stato tirato fuori dall'acqua dalla sorella maggiore Lily e il signor Downer – che imprudentemente aveva fatto tuffare i figli in uno specchio d'acqua colpo di squali – ha dovuto spendere migliaia di dollari per curare le gambe di Finley. L'intervento chirurgico fortunatamente è andato a buon fine e la famiglia è ora tornata a casa a Kettering, nel Northamptonshire, dove Finley si sta riprendendo dalle ferite riportate e per il momento si muove solo grazie a una sedia a rotelle.