Padre e figlia 18enne accusati di incesto: “Hanno avuto un bambino”. Cauzione fissata a un milione

Un padre e sua figlia di Erwin, nello Stato USA del North Carolina, sono indagati per incesto dopo che i test del DNA avrebbero confermato che l’uomo è il padre del bambino della figlia.

L’indagine ha preso avvio il 9 maggio 2024, quando Mackenzie Elizabeth Hicks, allora diciottenne, si è presentata al commissariato locale denunciando di essere stata molestata sessualmente dal padre, Julius Grant Jackson, fin dall’età di circa 13 anni. Secondo quanto riportato in un mandato di perquisizione, la giovane avrebbe detto agli investigatori che Jackson era a conoscenza degli episodi e aveva voluto sporgere denuncia, ma non lo aveva mai fatto.

Inizialmente Mackenzie si era mostrata riluttante a procedere, temendo che anche suo padre potesse affrontare accuse penali. La vicenda si è complicata il 18 settembre 2024, quando Danielle Hicks, madre biologica della giovane, ha contattato il detective Ethan Core per comunicare che la figlia era rimasta incinta a seguito degli abusi subiti. Secondo i documenti giudiziari, la madre avrebbe anche espresso dubbi sulla natura di alcuni rapporti, sospettando che alcuni fossero stati consensuali.

Il 25 settembre, i detective hanno ottenuto un mandato di perquisizione per raccogliere campioni di DNA da Jackson e da Hicks, insieme a eventuali oggetti utili come prova. I risultati hanno confermato la paternità del bambino da parte di Jackson. Quando la polizia ha tentato di arrestare l’uomo a Erwin, lui e un complice sono fuggiti a bordo del suo camion, dando luogo a un breve inseguimento conclusosi con la cattura dei due. All’interno del veicolo sono state rinvenute diverse armi da fuoco cariche.

Oggi Jackson, 40 anni, residente a Erwin, deve rispondere di diverse accuse tra cui incesto aggravato, reato grave contro natura, fuga con veicolo per eludere l’arresto, omissione di soccorso, resistenza a pubblico ufficiale, possesso di patente falsa e violazioni del codice della strada.

La figlia, Mackenzie Hicks, ora ventenne e residente allo stesso indirizzo, ha visto fissata la cauzione a un milione di dollari. Anche lei dovrà rispondere di accuse analoghe, tra cui quella di incesto aggravato e di reato grave contro natura.