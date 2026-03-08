Esteri
Oslo, esplode ordigno nella notte, danneggiato l’ingresso dell’ambasciata degli Stati Uniti

L’esplosione la scorsa notte intorno all’una: in corso del indagini da parte della polizia, che al momento non esclude nessuna pista.
A cura di Davide Falcioni
Sale la tensione a Oslo, capitale della Norvegia, dove la scorsa notte intorno all'una si è verificata un'esplosione all'ingresso del consolato dell'ambasciata degli Stati Uniti. Nel corso di una conferenza stampa tenuta questa mattina la polizia ha dichiarato che al momento non sono stati identificati sospettati, ma che si sta cercando uno o più autori.

Frode Larsen, capo dell’unità congiunta per le indagini e l’intelligence della polizia, ha confermato che l'attenzione è massima: "Un potente ordigno esplosivo è esploso proprio davanti all'ingresso dell'ambasciata. C'è molto materiale che stiamo esaminando", ha detto, aggiungendo che si stanno analizzando anche i sistemi di videosorveglianza della zona alla ricerca dei responsabili.

Grete Lien Metlid, capo dell'Unità congiunta per il servizio operativo della polizia, ha ribadito che si è trattato di un episodio grave e che al momento nessuna pista può essere esclusa, neppure quella di un attacco terroristico legato in qualche modo alla crisi in corso in Medio Oriente, in particolar modo alla guerra scatenata dagli Stati Uniti al'Iran: "Stiamo tenendo aperte tutte le possibilità", ha detto. "Sono in corso ulteriori indagini sulla scena del crimine con l'ausilio di cani, droni ed elicotteri per individuare uno o più potenziali autori", ha aggiunto la polizia.

Il ministro della Giustizia norvegese Astri Aas-Hansen ha dichiarato che l'esplosione all'ambasciata statunitense di Oslo è un episodio che viene preso molto sul serio. "È un incidente inaccettabile", ha detto, ribadendo la massima fiducia nelle indagini. Da parte degli inquirenti vi è al momento il massimo riserbo, in attesa di accertare se l'attacco sia collegato alle attuali tensioni internazionali o se si sia trattato di un evento slegato alla guerra in Iran.

