Kenya, la storia del serial killer che ha ucciso, smembrato e gettato in discarica 42 donne Collins Jumaisi Khalush, 33 anni, ha confessato di aver attirato, ucciso e smaltito 42 corpi femminili nella discarica di Nairobi. Per questo è stato arrestato dalla polizia, che indaga su un possibile complice.

A cura di Davide Falcioni

Ha ammesso di aver ucciso 42 donne. Poi di averle smembrate, averne chiuso i resti in sacchi per l'immondizia e poi averli gettati in discarica a Nairobi. Collins Jumaisi Khalusha, 33 anni, è stato arrestato dalla polizia keniota. È lui il serial killer su cui da giorni indagavano le forze dell'ordine. "Il sospetto ha confessato di aver attirato, ucciso e smaltito 42 corpi femminili nella discarica", ha dichiarato il capo della direzione delle indagini penali, Mohamed Amin. Il 33enne, definito da Amin "un serial killer psicopatico che non ha rispetto per la vita umana", è stato fermato la scorsa notte. L'uomo potrebbe aver avuto un complice, tant'è vero che c'è "un secondo sospettato che è stato trovato in possesso di un cellulare di una delle vittime", ha aggiunto il funzionario di polizia, senza tuttavia entrare maggiormente nei dettagli.

Finora sono nove i corpi mutilati e smembrati, chiusi in sacchi di plastica, che sono stati rinvenuti nella discarica. Collins Jumaisi Khalush ha confessato di aver assassinato le 42 donne tra il 2022 e l'11 luglio di quest'anno. "Purtroppo, e questo è molto triste, il sospettato ha affermato che la sua prima vittima è stata sua moglie… che ha strangolato a morte, prima di smembrare il suo corpo e di disperderlo nello stesso luogo", ha riferito il capo degli investigatori.

L'autorità di controllo della polizia keniota, l'Independent Police Oversight Authority (IPOA), aveva dichiarato venerdì che stava indagando per verificare se ci fosse un qualsivoglia coinvolgimento della polizia nella vicenda. "I corpi, avvolti in sacchi e fissati con corde di nylon, presentavano segni visibili di tortura e mutilazione", ha dichiarato l'IPOA, sottolineando che la discarica si trovava a meno di 100 metri da una stazione di polizia. L'IPOA ha anche detto che stava esaminando le denunce di rapimenti di manifestanti scomparsi dopo che le diffuse proteste antigovernative del mese scorso erano degenerate nel caos. Ma non ha fatto alcun collegamento tra i dispersi e i corpi abbandonati.

Nel 2023 il Paese africano è stato sconvolto dalla scoperta di fosse comuni in una foresta vicino alla costa dell'Oceano Indiano, contenenti i corpi di oltre 400 membri di una setta del giorno del giudizio, uno dei peggiori massacri al mondo legati a una setta. Lunedì scorso, il pastore Paul Nthenge Mackenzie è stato processato con l'accusa di terrorismo insieme a 94 coimputati per le morti, con l'accusa di aver incitato i suoi seguaci a morire di fame per incontrare Gesù. Lui e gli altri imputati devono affrontare anche accuse di omicidio, omicidio colposo e crudeltà verso i bambini in casi separati per quello che è stato soprannominato il "massacro della foresta di Shakahola".