Orrore in Guinea: scimpanzè strappa un neonato alla madre, lo porta nella foresta e lo uccide La madre del bambino, Seny Zogba, ha raccontato alla Reuters che stava lavorando in un campo di manioca quando uno scimpanzé le è arrivato da dietro, l'ha morsa e ha trascinato il figlioletto nella foresta.

A cura di Davide Falcioni

Orrore in Guinea, dove uno scimpanzé ha sottratto un bambino alla mamma e l'ha trascinato nella foresta, uccidendolo. È accaduto la scorsa settima in una zona del Paese vicina alla riserva naturale dei Monti Nimba. L'episodio ha scatenato la rabbia della popolazione locale, che venerdì ha deciso di attaccare un centro di ricerca sui primati saccheggiando l’edificio principale impiegato dagli studiosi.

La folla inferocita ha saccheggiato e distrutto attrezzature, tra cui droni, computer e oltre 200 documenti scientifici, una reazione violenta alla notizia del ritrovamento del cadavere mutilato di un neonato a circa tre chilometri di distanza dalla riserva, patrimonio Unesco. La madre del bambino, Seny Zogba, ha raccontato alla Reuters che stava lavorando in un campo di manioca quando uno scimpanzé le è arrivato da dietro, l’ha morsa e ha trascinato il figlioletto nella foresta.

L’ecologista guineano Alidjiou Sylla, citato da Reuters, ha dichiarato che la diminuzione delle scorte di cibo nella riserva spinge gli animali ad abbandonare l’area protetta più frequentemente, aumentando così la probabilità di incontri con l'uomo e possibili aggressioni: dall’inizio dell’anno, il centro di ricerca sostiene di aver registrato sei attacchi di scimpanzé agli esseri umani all’interno della riserva.

Secondo l’Unione internazionale per la conservazione della natura, le foreste della Guinea, della Liberia e della Sierra Leone, in Africa occidentale, ospitano la popolazione più numerosa di scimpanzé occidentali, una specie in grave pericolo di estinzione, la cui popolazione si stima sia scesa dell’80% tra il 1990 e il 2014. Ne restano solo sette nella foresta di Bossou, in Guinea, che fa parte della riserva naturale dei Monti Nimba ed è prossima alle comunità agricole della regione di Nzerekore.