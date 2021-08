Orrore in Francia, scoperti i corpi di 3 neonati in un garage. I resti in un armadio chiuso a chiave Orrore in Francia dopo il ritrovamento di tre neonati, tutti morti, all’interno di un garage di un’abitazione a Mezeray, nella regione di Sarthe. I corpi erano in avanzato stato di decomposizione e a trovarli è stato il proprietario di casa: “Mia moglie è morta qualche settimana fa e così ho deciso di fare un po’ di ordine – ha raccontato alla polizia – una volta aperto l’armadietto, ho visto i tre sacchetti”.

A cura di Chiara Ammendola

Il luogo del ritrovamento a Mézeray (Twitter)

Sono tre i neonati ritrovati all'interno di un garage di un'abitazione a Mezeray nel dipartimento francese della Sarthe. I loro corpi, ormai in avanzato stato di decomposizione, erano chiusi all'interno di tre sacchetti di plastica distinti riposti all'interno di un armadietto chiuso a chiave. Una scena raccapricciante dinanzi alla quale si è trovato il proprietario di quel garage che dopo la morte della moglie avvenuta qualche settimana fa si è recato nella loro casa di Mezeray e ha fatto la drammatica scoperta.

La moglie morte qualche settimana fa

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l'uomo ha immediatamente allertato le forze dell'ordine che sono giunte sul posto e hanno constatato la presenza di quei resti umani all'interno del garage. Non è chiaro, visto l'avanzato stato di decomposizione in cui sono stati trovati, se si tratti di feti o di neonati ma sembra che la morte non risalga allo stesso periodo. È probabile dunque che siano morti in tre momenti diversi e che i corpi siano stati poi posti in quel capannone di volta in volta. Il proprietario di casa ha raccontato di aver deciso di mettere ordine in quel garage dopo la morte della moglie, deceduta per un cancro lo scorso 10 agosto.

La coppia non aveva figli

Un pomeriggio ha notato la presenza di quell'armadietto chiuso a chiave e ha deciso di forzare la serratura per aprirlo. È in quel momento che si è ritrovato dinanzi ai corpi dei tre neonati avvolti in alcuni indumenti e rinchiusi nei sacchetti. Nelle borse erano presenti anche due coltelli da cucina. I due, che non hanno figli, sono incensurati e in attesa dell’autopsia sui corpi la gendarmeria non esclude alcuna pista.