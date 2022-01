Orrore in Francia, il cadavere di un bambino trovato in una valigia vicino Parigi Il bambino di 10 anni risultava scomparso da Ferrières-en-Brie. È stato ritrovato in una valigia a un centinaio di metri dalla casa di famiglia. Ricercata la madre.

A cura di Susanna Picone

Una storia terribile arriva dalla Francia, dove un bambino di 10 anni che risultava scomparso da ieri da Ferrières-en-Brie oggi è stato ritrovato morto in una valigia a una trentina di chilometri da Parigi, nel dipartimento Seine-et-Marne. Una valigia rinvenuta a un centinaio di metri dalla casa di famiglia grazie a un cane dell’unità cinofila dei pompieri. Secondo le prime informazioni, il bambino sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. La madre del bambino è attualmente ricercata: si tratta di una donna di 33 anni che era scomparsa insieme al figlio e che la polizia francese sta ancora cercando. Si ritiene al momento che possa essere stata lei a uccidere il figlio in casa.

Nella serata di ieri, secondo quanto ricostruiscono le cronache locali, era stato il marito e padre del bambino a segnalare la loro scomparsa. Rientrando in casa, si era accorto che moglie e figlio non c’erano. La polizia intervenuta nella casa aveva rilevato tracce di sangue e le autorità avevano avviato nella notte le ricerche a cui hanno partecipato vigili del fuoco, polizia, cani addestrati e sommozzatori. Poi, nella tarda mattinata di oggi, il ritrovamento del cadavere in un trolley in un cassonetto dell'immondizia nei pressi dell’abitazione.

Nella giornata di domani, mentre la polizia sta ancora cercando la mamma, verrà eseguita l’autopsia sul corpo del bambino per determinare la causa esatta del decesso. L’emittente Bfm Tv riferisce che la donna ricercata e il marito stavano attraversando un momento difficile: vivevano ancora sotto lo stesso tetto ma di fatto erano separati. La mamma del bambino sarebbe andata via di casa senza portare con sé nulla.