Orrore in Canada, 10 persone ammazzate a coltellate, caccia ai killer: vittime scelte a caso

Strage in Canada, dove due uomini armati di coltello hanno ucciso 10 persone e ferito altre 15 in ordine sparso in 13 comunità della provincia di Saskatchewan. La polizia ha chiesto ai residenti di restare in casa mentre è aperta la caccia agli aggressori. Trudeau: “È orribile”.