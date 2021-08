Origine del Covid: la Cina non vuole fornire all’OMS le informazioni sui primi contagi La Cina ha respinto la richiesta dell’OMS di fornire i dati sui primi contagi sostenendo che sarebbe mossa da un pregiudizio di fondo di natura esclusivamente politica: quello che il Sars-Cov-2 sia uscito da un laboratorio.

A cura di Davide Falcioni

Continua il braccio di ferro tra l'OMS e la Cina sull'origine del coronavirus. L'agenzia ONU ha infatti chiesto a tutti i paesi, "compresa la Cina", di condividere le informazioni sui primi contagi, sottolineando che "per affrontare ‘l'ipotesi del laboratorio', è importante avere accesso a tutti i dati". L'appello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a tutti i governi è quello di "depoliticizzare la situazione e di cooperare per accelerare gli studi sulle origini del virus e, soprattutto, di lavorare insieme per sviluppare un quadro comune per i futuri patogeni emergenti". L'agenzia ONU, dunque, sta proseguendo i suoi studi sulle cause di una pandemia che ha causato milioni di morti e per farlo necessita di tutti i dati scientifici disponibili. Pechino ha tuttavia respinto le richieste, affermando di aver già sostenuto gli sforzi "scientifici" necessari per scoprire l'origine del sars-Cov-2. La Cina ha tuttavia accusato l'OMS di aver avuto un atteggiamento pregiudiziale.

Dopo la pubblicazione del rapporto Oms-Cina sulle origini del virus nel marzo 2021, l'Oms ha "delineato la prossima serie di studi che devono essere intrapresi", sottolineando che la ricerca delle origini del coronavirus "non è e non dovrebbe essere un esercizio di attribuzione di colpe, dito puntato o punteggio politico". La prossima serie di studi prevede innanzitutto un riesame dei dati grezzi dei primi casi accertati e dei sospetti casi precoci del 2019, informazioni che l'Oms prega di fornire, elogiando l'Italia per la collaborazione già offerta. L'agenzia ha sottolineato come la Cina e un certo numero di altri Stati membri ritengano che "lo studio sulle origini sia stato politicizzato o che l'Oms abbia agito in base a pressioni politiche". Tuttavia, nel rapporto successivo alla visita nel Paese asiatico "l'Oms ha stabilito che non vi erano prove scientifiche sufficienti per escludere nessuna ipotesi". Da qui la richiesta di poter accedere a tutti i dati. Lo scopo dell'agenzia delle Nazioni Unite è quello di chiarire le origini del virus per poter affrontare con maggiore efficacia la pandemia.