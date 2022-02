Oncologo fuggito dalla guerra in Iraq annega nel tentativo di soccorrere un nuotatore in difficoltà Luqman Jubair, ricercatore della Griffith University e importante oncologo, è annegato nel tentativo di soccorrere un uomo in mare in difficoltà.

A cura di Davide Falcioni

Il corpo di un oncologo di 35 anni è stato recuperato in mare dopo essere annegato nel tentativo di salvare un nuotatore in difficoltà sulla Gold Coast, in Australia. È avvenuto all'inizio di questa settimana e il medico è stato successivamente identificato come il dottor Luqman Jubair, ricercatore della Griffith University che ha dato un importantissimo contributo agli studi sul trattamento del cancro alla cervice uterina. Il medico si era tuffato in acqua nel tentativo di prestare soccorso a un nuotatore in difficoltà ma è stato trascinato al largo dalla corrente ed è scomparso: le ricerche sono scattate immediatamente con l'ausilio di elicotteri, ma il cadavere è stato rinvenuto dopo giorni.

Il dottor Jubair nel 2014 era fuggito dall'Iraq, dilaniato dalla guerra, e si era rifugiato in Australia: da tempo, nonostante la sua giovane età, si era distinti per la qualità del suo lavoro e per questo non ha faticato a diventare un apprezzato ricercatore sul cancro alla Griffith University. Nigel McMillan, suo collega, intervistato dai media australiani ha confermato che il dottor Jubair era tra i migliori oncologi in circolazione e da tempo stava lavorando a una tecnologia di modifica genetica chiamata CRISPR, da utilizzare nella lotta contro il cancro , i cui risultati sono stati oscurati dalla pandemia. "Il suo lavoro è stato in realtà il primo al mondo a dimostrare che il CRISPR potrebbe essere utilizzato per curare tumori, come hanno dimostrato gli studi sugli animali", ha detto. "Abbiamo pubblicato quel lavoro solo alla fine del 2019 e sappiamo tutti cosa è successo dopo. Luqman è stato un ottimo collega, un amico, uno scienziato devoto. Proveniva da un ambiente piuttosto duro, l'Iraq, ed è venuto in Australia per avere un'opportunità".