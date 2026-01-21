Nuovo disastro ferroviario in Spagna, a Gèlida soccorsi andati avanti per tutta la notte e circolazione interrotta

I soccorsi ai passeggeri del treno R4 di Gèlida, in Catalogna, sono andati avanti per tutta la notte. Al momento il bilancio del nuovo disastro ferroviario che ha sconvolto la Spagna a pochi giorni dall’incidente avvenuto in Andalusia, è di 40 persone rimaste ferite e un morto. In 6 sono in ospedale in gravi condizioni.

Gèlida incidente ferroviario

Sono andate avanti per tutta la notte le operazioni di soccorso ai 40 passeggeri rimasti feriti nel disastro ferroviario di Gèlida, in Catalogna. Si tratta del secondo incidente in pochissimi giorni per la Spagna: domenica 18 gennaio, infatti, altri due treni si sono scontrati in Andalusia nei pressi di Adamuz dopo un deragliamento. L'incidente ferroviario ha provocato la morte di 41 persone e sulle cause del disastro si sta ancora indagando.

Il bilancio delle vittime è ancora del tutto provvisorio: sarebbero in cinque, per ora, le persone in gravi condizioni, mentre sono 26 i feriti che hanno riportato lesioni più lievi. Secondo le informazioni fornite dai vigili del fuoco, la maggior parte delle persone ferite si trovava nel primo vagone. La Ministra dell'Interno, Núria Parlon, si è recata sul posto.

La prima segnalazione dell'incidente è stata lanciata ai soccorritori intorno alle 21.02. L'incidente si è verificato al chilometro 64 della linea ferroviaria. Il treno R4 viaggiava tra San Vicenç de Calders e Manresa e si è scontrato frontalmente con i resti di un muro di contenimento, crollato sui binari per il maltempo. Nell'incidente è deceduto uno dei tre macchinisti, di cui due tirocinanti. Non è chiaro quale dei tre conducenti abbia perso la vita.

Da questa notte sono al lavoro undici unità del Servizio Medico d'Emergenza e un'unità dei Vigili del Fuoco. Almeno 70 soccorritori sono accorsi sul posto per soccorrere eventuali persone rimaste bloccate tra le lamiere ed evitare ulteriori crolli del muro. I feriti sono stati trasportati agli ospedali Moisès Broggi, Bellvitge e Vilafranca.

Nel frattempo, come riporta El Pais, il governo ha accolto la richiesta dei lavoratori del servizio ferroviario suburbano Rodalies di interrompere il traffico ferroviario sulla rete. Il sindacato spagnolo dei Macchinisti Ferroviari, Semaf, ha chiesto la sospensione dei viaggi "fino a nuovo avviso" dopo aver appreso dell'incidente avvenuto in serata.

I lavoratori chiedono che la struttura ferroviaria venga ispezionata per capire quanto il maltempo degli ultimi giorni abbia effettivamente inciso sull'incidente ferroviario: lo scopo è quello di capire se il disastro sia stato provocato dalla tragica coincidenza del maltempo o se vi siano responsabilità di terzi.