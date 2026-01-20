Spagna, altro disastro ferroviario: treno deraglia a causa del maltempo, un morto e 40 feriti, 5 gravi

Un muro dell’autostrada AP-7 è crollato sui binari a Gèlida a causa del maltempo e ha provocato il deragliamento di un treno della R-4: un morto, circa 40 feriti, cinque gravi. Cause legate al maltempo.

Un grave incidente ferroviario – il secondo in appena 48 ore – ha scosso la Spagna nella serata di oggi. Nel territorio comunale di Gèlida, in Catalogna, un treno di Rodalies della linea R-4 è deragliato dopo l’invasione dei binari da parte di un muro di contenimento crollato dall’autostrada AP-7. Il bilancio provvisorio parla di circa quaranta persone ferite, cinque delle quali in condizioni gravi. Morto il macchinista.

Secondo le prime ricostruzioni, il convoglio ha urtato le macerie finite sui binari a seguito del cedimento della struttura, presumibilmente indebolita dalle forti precipitazioni delle ultime ore. L’impatto ha provocato il deragliamento del treno. Il macchinista, insieme ad altri tre colleghi che si trovavano a bordo per un’attività di formazione, è rimasto intrappolato nella cabina di guida ed è stato liberato dai soccorritori. È morto però nelle ore successive.

Immediata la risposta dei servizi di emergenza. La Protezione Civile ha attivato la fase di preallerta del piano Ferrocat, mentre sul posto sono intervenute ambulanze del Sistema d’Emergències Mèdiques e quindici squadre dei vigili del fuoco regionali. Per la gestione dei feriti è stato allestito un ospedale da campo, dove le persone coinvolte sono state sottoposte a una prima valutazione clinica. Il numero di emergenza 112 ha registrato 28 chiamate legate all’evento.

Le autorità regionali seguono da vicino l’evolversi della situazione. Le assessore all’Interno e al Territorio si stanno recando sul luogo dell’incidente, mentre la gestione sanitaria e il coordinamento complessivo dell’emergenza sono monitorati ai massimi livelli del governo catalano.

La giornata di oggi è stata segnata da un secondo episodio critico sulla rete ferroviaria. Nel pomeriggio, la circolazione tra Maçanet Massanes e Tordera, in provincia di Girona, è stata interrotta dopo che la presenza di pietre sui binari ha causato il deragliamento di un treno della linea R1. Il convoglio, urtando una roccia tra Blanes e Maçanet, ha perso un asse, senza che al momento siano stati segnalati feriti gravi.