“Non vengono a salvarci”, 22enne muore in una delle auto bloccate dalla tempesta di neve in Usa Le stesse autorità Usa hanno ammesso che i due terzi dei mezzi schierati per far fronte alla tempesta di neve sono rimasti bloccati così come ogni servizio di emergenza, dai pompieri alle ambulanze, passando per la polizia.

“Ci son altre auto, ho chiesto aiuto ma non viene nessuno e ormai se esco la neve mi travolgerà” sono gli ultimi disperati messaggi inviati alla famiglia da Anndel Taylor, 22enne statunitense trovata morta assiderata nell’auto bloccata dalla tempesta di neve in Usa e una delle 59 vittime finora accertate.

L’infermiera stava tornando casa dal lavoro in un centro per anziani a Buffalo quando è rimasta bloccata con la propria vettura in mezzo alla strada come altre centinaia di persone.

Nonostante i numerosi messaggi e le chiamate ai soccorsi, nessuno è riuscito a raggiungerla e la ragazza è morta assiderata nella vettura dove è stata trovata solo il giorno dopo grazie ai familiari che hanno assistito al lungo calvario in diretta chat.

La sua è solo una delle tante drammatiche storie che sono costate la vita a decine di persone negli Stai Uniti, tra soccorsi medici impossibilitati ad assistere persone malate e ferite e cittadini intrappolati al gelo fuori casa.

Anndel Taylor infatti è una delle 37 vittime accertate nell'area di Buffalo, nello Stato di New York, epicentro della tempesta artica che ha investito gli Stati Uniti Nord-orientali e per il quale il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha approvato uno stato di emergenza.

Secondo le autorità, le persone sono morte perché non avevano il riscaldamento a casa a causa dei black out o perché avevano finito la benzina nelle loro auto per strada. I soccorsi nelle ore successive hanno dovuto scavare tra la neve in cerca di persone, auto per auto ma anche casa per casa.

Dozzine di persone ad esempio sono state costrette a trascorrere il Natale accampate all'interno di un supermercato dopo essere rimaste bloccate per strada. Intuendo il pericolo, hanno lasciato le loro auto trovando rifugio in un negozio a Cheektowaga, dove però sono rimaste bloccate per due giorni.

Le stesse autorità hanno ammesso che i due terzi dei mezzi schierati per far fronte alla tempesta di neve sono rimasti bloccati a loro volta così come ogni servizio di emergenza, dai pompieri alle ambulanze, passando per la polizia. La tempesta invernale più forte degli ultimi decenni intanto continua a imperversare e le autorità temono di trovare altre vittime tra la neve che si scioglie