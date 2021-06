Non sapeva nuotare, ma quando ha visto la figlioletta della sua compagna che stava per affogare si è subito tuffato in acqua: è riuscito a salvarla, ma ha perso la vita. L'uomo, 30enne di origini iraniane, conosciuto solo come Reza, si è tuffato nel fiume Erme a Ivybridge, nel Devon, in Regno Unito, per salvare la figliastra di 19 mesi nella serata di martedì, 16 giugno, secondo quanto scrive il Mirror. Polizia e paramedici sono stati chiamati intorno alle 20:00 dopo che era stata segnalata la presenza di un uomo in difficoltà nel fiume dopo aver cercato di salvare una bambina che stava annegando. Purtroppo i soccorsi non sono riusciti a salvargli la vita, riferisce Plymouth Live. La piccola è stata portata in ospedale ma non è stato rilasciato alcun aggiornamento sulle sue condizioni di salute. La polizia del Devon e della Cornovaglia ha confermato la morte dell' uomo, secondo la BBC.

A seguito del tragico incidente, sono state create due pagine di raccolta fondi per conto della famiglia di Reza, che finora hanno raccolto oltre 3.500 sterline (oltre 4mila euro). Su una delle due pagine si può leggere un resoconto del tragico incidente: "La figliastra di Reza ha avuto qualche difficoltà nel fiume Erme, situato a Long Timber Woods, Ivybridge. Reza era un eroe, è saltato nel fiume e l'ha salvata, ma sfortunatamente non è stato in grado di salvarsi perché non era un nuotatore. Questo dimostra quanto fosse altruista Reza, lo ha dimostrato ogni giorno della sua vita. Lascia la sua compagna e la bambina di 19 mesi, oltre a molti amici e colleghi che lo vedevano tutti come parte della propria famiglia". Le donazioni della raccolta fondi verranno utilizzate per riportare Reza a casa a Shiraz in Iran, riporta PlymouthLive.